Εισηγήσεις της Αννίτας για Κυπριακό και Γάζα υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

«Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική», δήλωσε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, μετά την υιοθέτηση κυπριακών εισηγήσεων που αφορούν το Κυπριακό, τη διαδικασία ειρήνευσης στη Γάζα και την ευελιξία στα εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τη Σύνοδο Αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι στη Σύνοδο αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας με ορίζοντα το 2030, μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα προστατεύει κάθε κράτος-μέλος και θα ενισχύει τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την υιοθέτηση της κυπριακής εισήγησης που προβλέπει ρητή αναφορά στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όσο ένα κράτος-μέλος παραμένει υπό τουρκική κατοχή».

Το κοινό έγγραφο καλεί, επίσης, την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες για επανεκκίνηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Κύπρου, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ένωσης.

Με παρέμβαση της κυπριακής αντιπροσωπείας, στο τελικό κείμενο περιλήφθηκε ακόμη η ανάγκη για περισσότερη ευελιξία στα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των κρατών-μελών και για λιγότερη γραφειοκρατία, με στόχο μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Μέση Ανατολή, όπου –όπως ανέφερε η κ. Δημητρίου– αναγνωρίστηκε ο ρόλος που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ για μια ειρήνη που θα ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της Κύπρου ως του εγγύτερου κράτους-μέλους.

«Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι αδιαπραγμάτευτη», κατέληξε η Αννίτα Δημητρίου. «Είτε πρόκειται για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή ή την Κύπρο, ο κοινός μας στόχος παραμένει ο ίδιος: να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να στηρίξουμε το διεθνές δίκαιο και να ενισχύσουμε την ενότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης».



