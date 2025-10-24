Volt: Θέτει ερωτήματα για την κοπή δεκάδων δέντρων στο πάρκο Ακαδημίας

Στο επίκεντρο αντιδράσεων βρίσκεται το Τμήμα Δασών, μετά την απόφασή του να αποκόψει δεκάδες ευκαλύπτους και πεύκα στο πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά.

Σοβαρά ερωτήματα για την απόφαση του Τμήματος Δασών να αποκόψει 50-70 ευκαλύπτους και πεύκα στο πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, χωρίς να έχει προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση και παρουσίαση της μελέτης στην οποία να βασίστηκε η απόφαση αυτή, θέτει, σύμφωνα με ανακοίνωση του, το Volt.

Σημειώνει ότι παρόλες τις πρόσφατες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας που θέλουν το Τμήμα Δασών να λειτουργεί χωρίς να προχωρά σε δημόσιες διαβουλεύσεις ή να εξασφαλίζει την συγκατάθεση των αρμοδίων κυβερνητικών αρχών, φέρεται να συνεχίζει να προχωρεί σε έργα χωρίς να έχει πράξει τα αναγκαία βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Volt, η Έφη Ξάνθου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Volt, δήλωσε πως δεν είναι δυνατόν να απογυμνώνονται τόσα τετραγωνικά μέτρα αστικού πάρκου στην καρδιά της Λευκωσίας και να μην έχει προηγηθεί δημόσια παρουσίαση του έργου, ενώ η Νατάσα Ιωάννου, συντονίστρια της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Volt, ανέφερε πως δεν αμφισβητούν την αναγκαιότητα αντιπλημμυρικών έργων στα σημεία που έχει εντοπίσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αλλά θέτουν σοβαρές ενστάσεις γιατί επιλέγηκε να γίνει αποκοπή τόσων δέντρων κατ΄αυτόν τον τρόπο, και γιατί δεν ακολουθήθηκε η θεσμοθετημένη, νομικά απαιτούμενη διαδικασία που πρέπει να τηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις.