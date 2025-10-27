Αννίτα Δημητρίου: Με ενότητα, πίστη, πολιτική υπευθυνότητα να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο

Η Ελλάδα του 1940 έδειξε ότι δεν υπάρχουν μικροί λαοί, υπάρχουν μόνο λαοί με μεγάλη ψυχή και η Κύπρος συνεχίζει να αποδεικνύει το ίδιο μέσα από τις δυσκολίες της και με ενότητα, πίστη και πολιτική υπευθυνότητα μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στο Λύκειο Κύκκου Α΄στη Λευκωσία τη Δευτέρα.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι χρειάζεται να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα του 1940 όχι μόνο στις επετείους, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή και μετατρέψουμε το «Όχι» εκείνης της εποχής σε ένα διαρκές «Ναι» στη ζωή, στην πρόοδο, στην αρετή και στην ειρήνη, στη συνεργασία και την αλληλεγγύη, στην αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό, να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας με αρχές και αξίες.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι σήμερα δεν τιμούμε απλώς μια ημερομηνία, αλλά μια στάση ζωής, με πίστη, ενότητα και ανδρεία και πρόσθεσε ότι η Κύπρος δεν έμεινε αμέτοχη στο έπος του '40.

Είπε επίσης ότι το έπος μας διδάσκει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κατακτάται με πολύ κόπο και ότι κάθε γενιά οφείλει να τη διαφυλάσσει, να την υπερασπίζεται και να την εμπλουτίζει με τις δικές της πράξεις και αξίες.

"Σήμερα, η Κύπρος εξακολουθεί να ζει τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης για περισσότερο από μισό αιώνα κατοχής. Ο δικός μας αγώνας διεξάγεται με διαφορετικά μέσα: στα διεθνή και ευρωπαϊκά fora, με το Διεθνές Δίκαιο, τη διπλωματία και την αλήθεια. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη διεθνή φωνή της Κύπρου και να κρατάμε ζωντανό το αίτημα για απελευθέρωση, επανένωση και δικαίωση", ανέφερε η ΠτΒ.

Απευθυνόμενη στους μαθητές και τις μαθήτριες η ΠτΒ σημείωσε ότι είναι η γενιά που θα διαμορφώσει το αύριο αυτού του τόπου, προσθέτοντας ότι "το αύριο θα είναι τόσο λαμπρό όσο τα όνειρά σας, τόσο δυνατό όσο η πίστη σας, τόσο ελεύθερο όσο το θάρρος σας να αγωνίζεστε".

"Η δική σας μάχη είναι διαφορετική από εκείνη του 1940. Δεν είναι στα χαρακώματα, αλλά στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στα πανεπιστήμια, στην γνώση, στις ιδέες, στη διαφύλαξη των αξιών. Με τη γνώση, την αλήθεια και την επιμονή, μπορείτε να συνεχίσετε το έργο εκείνων που πολέμησαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι", ανέφερε.

ΚΥΠΕ