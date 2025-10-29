Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα ανακοίνωσε τους πρώτους δέκα υποψήφιους βουλευτές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέλυσε τους στόχους του κινήματος σε πολιτική συγκέντρωση στη Λευκωσία.

Τους πρώτους δέκα υποψήφιους βουλευτές ανακοίνωσε το κίνημα ΑΛΜΑ σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα γραφεία του κινήματος στη Λευκωσία.

Ο επικεφαλής του κινήματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέλυσε τους στόχους του ΑΛΜΑ και ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους δέκα ονόματα που θα κατέλθουν υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Οι δέκα υποψήφιοι βουλευτές είναι οι εξής:

1) Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του κινήματος.

2) Ανδρούλα Καμιναρά, πρώην αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και πρώην Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Μιχάλης Παρασκευάς δικηγόρος και ακτιβιστής.

4) Σταύρια Παναγίδου, διδάκτωρ μοριακής βιολογίας.

5) Γιούλα Πιτσιάλη, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας.

6) Μάριος Στυλιανού.

7) Βασίλης Μαύρος, ο οποίος ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αμμοχώστου στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

8) Παναγιώτης Ευαγγελίδης, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας.

9) Πέτρος Ζαρούνας, διεθνολόγος.

10) Μάριος Νεοφυτου.

Tags

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα