Το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα ανακοίνωσε τους πρώτους δέκα υποψήφιους βουλευτές

Τους πρώτους δέκα υποψήφιους βουλευτές ανακοίνωσε το κίνημα ΑΛΜΑ σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα γραφεία του κινήματος στη Λευκωσία.

Ο επικεφαλής του κινήματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέλυσε τους στόχους του ΑΛΜΑ και ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους δέκα ονόματα που θα κατέλθουν υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Οι δέκα υποψήφιοι βουλευτές είναι οι εξής:

1) Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του κινήματος.

2) Ανδρούλα Καμιναρά, πρώην αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και πρώην Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Μιχάλης Παρασκευάς δικηγόρος και ακτιβιστής.

4) Σταύρια Παναγίδου, διδάκτωρ μοριακής βιολογίας.

5) Γιούλα Πιτσιάλη, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας.

6) Μάριος Στυλιανού.

7) Βασίλης Μαύρος, ο οποίος ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αμμοχώστου στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

8) Παναγιώτης Ευαγγελίδης, μέλος της Μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας.

9) Πέτρος Ζαρούνας, διεθνολόγος.

10) Μάριος Νεοφυτου.