Για «γεωπολιτική αναβάθμιση» Κύπρου μίλησε ο Πάλμας στην πολυεθνική άσκηση «Nέμεσις 2025»

Η γεωπολιτική αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η γεωγραφική της θέση, έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον εκτίμησης για την χώρα μας και αυτό θα πρέπει να το αξιοποιούμε δεόντως, ανέφερε σήμερα, Τετάρτη ο Υπουργός Αμυνας Βασίλης Πάλμας.

Σε δηλώσεις στο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, κατά τη διεξαγωγή της Πολυεθνικής άσκησης «Nέμεσις 2025», που πραγματοποιήθηκε εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός συνεχάρη το ΚΣΕΔ και τις συμμετέχουσες χώρες στην άσκηση, η οποία άρχισε να πραγματοποιείται από το 2014. «Συνεχίζουμε μέχρι σήμερα και λογαριάζουμε να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια ακόμα» είπε.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι «στην σύγχρονη εποχή που ζούμε οι συνέργειες, οι συνεργασίες και οι συμμαχίες κρατών μελών της Διεθνούς Κοινότητας είναι επιβεβλημένες για να μπορούν να διεκπεραιώνονται αποστολές είτε είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα, είτε ειρηνικές, είτε και πολεμικές».

Ο Υπουργός Αμυνας ανέφερε ακόμα ότι «το ΚΣΕΔ ίσως είναι το πιο δημοφιλές Κέντρο που έχει να κάνει με το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά λόγω αυτής της μακρόχρονης δράσης του που αφορά ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές αποστολές. Την ίδια ώρα καθημερινά διασώζει ζωές χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς ιδιαίτερες δημόσιες τοποθετήσεις διεξάγει ένα πραγματικά εξαιρετικό έργο».

Ο κ. Πάλμας ανέφερε επίσης ότι «το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ζήσαμε όλη αυτή τη κρίση στην περιοχή μας, δεχθήκαμε πάρα πολλά συγχαρητήρια από πολλές χώρες του πλανήτη για την δράση και την στήριξη που έδωσε το ΚΣΕΔ σε υπηκόους κρατών μελών της Διεθνούς Κοινότητας, είτε για την εκκένωση του Λιβάνου, είτε ως διαμετακομιστικός σταθμός μέχρι να πάνε στις ιδιαίτερες τους πατρίδες οι πολίτες άλλων εθνών».

Σε παρατήρηση ως προς τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη άσκηση μεγάλων χωρών, ο Υπουργός Αμυνας είπε πως «αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία ότι η γεωπολιτική της αναβάθμιση και η γεωγραφική της θέση, έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον εκτίμησης γύρω από την Κύπρο και αυτό θα πρέπει και εμείς να το αξιοποιούμε δεόντως».

Την ίδια ώρα, συνέχισε «πρέπει να αποδεικνύουμε στην πράξη, ότι αυτός ο ρόλος που μας χρεώθηκε, αυτός ο αναβαθμισμένος ρόλος μπορεί να διεκπεραιωθεί στον απόλυτα δυνατό βαθμό».

Σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο Υπουργός ανέφερε εξάλλου ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, έρευνα και διάσωση, και περιστατικά ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Πρόσθεσε ότι «η αποτελεσματικότητα όλων των φορέων που εμπλέκονται στον ευρύτερο τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας δεν είναι ένας μόνο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να επιδιώκεται συνεχώς και στο πλαίσιο αυτό έγκειται η σημασία αυτής της άσκησης».

Η «Νέμεσις 2025» συνέχισε, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την άντληση πολύτιμων διδαγμάτων που θα ενισχύσουν τις ικανότητες και θα επικαιροποιήσουν τις διαδικασίες.

Όπως είπε ο Βασίλης Πάλμας «οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν προσφέρουν μόνο οφέλη, αλλά και ευθύνες» και διαβεβαίωσε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να τις εκπληρώσει».

Από την πλευρά του ο Διοικητής του ΚΣΕΔ Γιώργος Οικονόμου αναφέρθηκε στο σενάριο της άσκησης «Νέμεσις 2025» και είπε πως αφορά οποιοδήποτε περιστατικό κρίσης μπορεί να προκύψει σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων ή που δραστηριοποιείται στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η άσκηση, εξήγησε, διαχωριζόταν σε τέσσερις φάσης με την πρώτη να αφορά σενάριο τρομοκρατικού κτυπήματος, στη συνέχεια αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην πλατφόρμα, αποπαγίδευση ατόμων και μαζική διάσωση και τέλος αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

Πρόσθεσε ότι στην άσκηση μαζί με την Κύπρο συμμετείχαν άλλες 7 χώρες, «γειτονικές και χώρες που έχουν συμφέροντα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας» και συγκεκριμένα η Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ, Αίγυπτος, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία.

Επιπλέον, σημείωσε ο κ. Οικονόμου, στην άσκηση συμμετείχαν Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και ιδιωτικές εταιρείες, σκάφη και προσωπικό αλλά και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European Maritime Safety Agency (EMSA), λέγοντας πως αυτό αναδεικνύει τη συνεργασία, των κυπριακών Υπηρεσιών, κυρίως με ξένα κράτη αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των παρευρισκόμενων που παρακολούθησαν την άσκηση ήταν οι Πρέσβεις των ΗΠΑ, Ισραήλ, Βρετανίας, Ελλάδας, Ιταλίας και Αιγύπτου καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι των χωρών που συμμετείχαν στην «Νέμεσις 2025».

