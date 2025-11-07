Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο χορό των υποψηφιοτήτων και το ΑΚΕΛ - Ποια ονόματα ακούγονται για την επαρχία Αμμοχώστου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μάχη μεταξύ ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ για τα πρώην στελέχη της Αλληλεγγύης

Άνοιξε τον χορό των υποψηφιοτήτων και το ΑΚΕΛ, αρχίζοντας πρώτα από τη Λάρνακα. Το βράδυ της Τετάρτης η επαρχιακή ελογική συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία τους έξι υποψήφιους βουλευτές της επαρχίας. Πρόκειται για τους Πανίκκο Ξιούρουππα, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Μάριο Στυλιανού, Ελένη Τζ...

