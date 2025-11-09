Ο Οδυσσέας απαντά στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ: «Αναπαράγεις κουτσομπολιά του Νίκου Αναστασιάδη»

Στις επικρίσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκου Αναστασίου από το βήμα της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του κόμματος το πρωί της Κυριακής απάντησε ο επικεφαλής του «ΑΛΜΑ» Οδυσσέας Μιχαηλίδης, λέγοντας ότι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ «επανέλαβε τα κουτσομπολιά του Νίκου Αναστασιάδη» ότι προκάλεσε κόστος εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος όταν ήταν Γενικός Ελεγκτής.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε πως το μόνο κόστος που ο ίδιος προκάλεσε στο κράτος ως Γενικός Ελεγκτής ήταν «τα έξοδα φυλάκισης στελεχών της ΕΔΕΚ και άλλων κομμάτων για τα σκάνδαλα ΣΑΠΑ και ΧΥΤΥ».

Η ανάρτηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ με κατηγόρησε για “μεσσιανισμό” και επανέλαβε τα κουτσομπολιά του Νίκου Αναστασιάδη ότι “κόστισα εκατομμύρια στο κράτος”.

Ντροπή. Όχι για μένα αλλά για εκείνον.

Ναι, “κόστισα” στο κράτος.

Τα έξοδα φυλάκισης στελεχών της ΕΔΕΚ και άλλων κομμάτων για τα σκάνδαλα ΣΑΠΑ και ΧΥΤΥ.

Τους μισθούς όσων αποκάλυψαν φοροδιαφυγές, χαριστικές διαγραφές, αλλαγές ζωνών και την κατάρρευση του Συνεργατισμού.

Αυτό ήταν το “κόστος” της διαφάνειας.

Η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσσαρίδη υπερασπιζόταν τη Δημοκρατία.

Η ΕΔΕΚ του Νίκου Αναστασίου υπερασπίζεται το κατεστημένο.

Ούτε λέξη για το ΕΛΑΜ. Καμία διαφορά στις θέσεις.

Οι πολίτες ξέρουν πια ποιος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον

και ποιος υπηρετεί τα συμφέροντα.

Έτσι, κύριε Αναστασίου;