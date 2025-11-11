Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το «Άλμα» του Ανδρέα Χασαπόπουλου: Από το κόμμα του Οδυσσέα, με... αίτηση στο κόμμα Φειδία (εικόνα)

Με την υποψηφιότητά του στην «Άμεση Δημοκρατία», ο Χασαπόπουλος φαίνεται πως επιχειρεί να επανεμφανιστεί πολιτικά ως υποψήφιος, αυτή τη φορά δίπλα στον Φειδία Παναγιώτου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος φαίνεται να αλλάζει ξανά πολιτική στέγη, θέτοντας τhν υποψηφιότητα του στην πλατφόρμα του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη ρήξη στις σχέσεις του με τον τέως Γενικό Ελεγκτή και επικεφαλής του κινήματος «Άλμα», Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο Χασαπόπουλος, που είχε συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία συγκρότησης του κόμματος «Άλμα», εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, παραγκωνίστηκε λίγο πριν από την επίσημη εξαγγελία του κινήματος.

Σε δηλώσεις του, άφησε βαριές αιχμές κατά του κ. Μιχαηλίδη, αναφέροντας ότι τέσσερα άτομα τα οποία συμμετείχαν στο πάνελ παρουσίασης του κόμματος «θα έπρεπε να είναι στη φυλακή», υπονοώντας ότι ο επικεφαλής του «Άλμα» γνώριζε για τις υποθέσεις στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται.

