Παρέμβαση Άντρου Κυπριανού για Κραν Μοντανά: «Επιχειρεί να παραχαράξει την αλήθεια ο Αναστασιάδης»

«Νιώθω έντονη την ανάγκη να παρέμβω, όχι για να υπερασπιστώ τον Χρήστο Στυλιανίδη, αλλά για να υπερασπιστώ την αλήθεια την οποία επιχειρεί να παραχαράξει ο Νίκος Αναστασιάδης, αναφέρει σε παρέμβασή του, ο τέως Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, μετά τις αλληλοκατηγορίες και τη συζήτηση που άνοιξε γύρω από το παρασκήνιο και το ναυάγιο των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, στο Κραν Μοντανά.

Στην γραπτή του δήλωση ο κ. Κυπριανού, υπογραμμίζει ότι «δεν γνωρίζω τι λέχθηκε στο Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ε.Ε.. Γνωρίζω όμως τι λέχθηκε σε μένα προσωπικά από την κ. Μογκερίνι, την οποία συνάντησα πολλές φορές μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά. Η κ. Μογκερίνι, που ήταν παρούσα στο δείπνο στο Κραν Μοντανά, μου περιέγραψε πολύ διαφορετικά το τι έγινε εκείνο το βράδυ, σε σχέση με το αφήγημα του Νίκου Αναστασιάδη».

Ο κ. Κυπριανού, αναφέρθηκε επίσης και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως τονίζει, «είχε συνομιλήσει δύο φορές με τον Νίκο Αναστασιάδη εκείνο το βράδυ», ωστόσο προσθέτει «τα όσα μου είπε διαφέρουν πολύ, συγκρούονται, με όσα ο κ. Αναστασιάδης επιχειρεί να πείσει τον Κυπριακό λαό ότι έγιναν».

«Νιώθω έντονη την ανάγκη να παρέμβω, όχι για να υπερασπιστώ τον Χρίστο Στυλιανίδη, αλλά για να υπερασπιστώ την αλήθεια την οποία επιχειρεί να παραχαράξει ο Νίκος Αναστασιάδης.

Δεν γνωρίζω τι λέχθηκε στο Κολλέγιο των Επιτρόπων της Ε.Ε.. Γνωρίζω όμως τι λέχθηκε σε μένα προσωπικά από την κ. Μογκερίνι, την οποία συνάντησα πολλές φορές μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά. Η κ. Μογκερίνι, που ήταν παρούσα στο δείπνο στο Κραν Μοντανά, μου περιέγραψε πολύ διαφορετικά το τί έγινε εκείνο το βράδυ, σε σχέση με το αφήγημα του Νίκου Αναστασιάδη.

Γνωρίζω επίσης τι μου είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το ίδιο βράδυ, ενώ το δείπνο εξελισσόταν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε συνομιλήσει δύο φορές με τον Νίκο Αναστασιάδη εκείνο το βράδυ. Τα όσα μου είπε διαφέρουν πολύ, συγκρούονται, με όσα ο κ. Αναστασιάδης επιχειρεί να πείσει τον Κυπριακό λαό ότι έγιναν.

Για όλα αυτά αναφέρομαι πιο εκτεταμένα και συγκεκριμένα στο βιβλίο που θα εκδώσω για το Κυπριακό. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, πολύ δύσκολο να απαντηθεί από τον Νίκο Αναστασιάδη.

Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ ετοίμασε την Έκθεση του για τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά, τον Σεπτέμβρη του 2017. Η Έκθεση αυτή κυκλοφόρησε ως προσχέδιο στα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τους ζητήθηκε να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις στο Προσχέδιο. Ο κ. Αναστασιάδης δεν υπέβαλε καμμιά παρατήρηση. Η Έκθεση μετατράπηκε σε επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο όποιος μελετητής θα ήθελε να ερευνήσει τί έγινε στο Κραν Μοντανά, θα προσέφευγε σε αυτή.

Η Έκθεση αναφέρει πολλά.

Στην παράγραφο 18, στην κατάληξη της, λέει τα εξής ενδιαφέροντα:

«Ανεξάρτητα από τη δημόσια ρητορική τους, στις κατ’ ιδίαν και σε βάθος συζητήσεις που είχα με ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ (η υπογράμμιση δική μου) τις εγγυήτριες δυνάμεις, διαπίστωσα ότι προσήλθαν με διάθεση να συνεργαστούν για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες και να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Δηλαδή ο Γκουτιέρες λέει ότι η Τουρκία ήθελε να συνεργαστεί για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτό δεν ένιωσε την ανάγκη να το αμφισβητήσει ο κ. Αναστασιάδης και επέτρεψε να καταγραφεί ως ιστορία σε επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ.

Το λογικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί αυτή η στάση από τον κ. Αναστασιάδη αν όσα λέει είναι αλήθεια; Τον ρώτησα πολλές φορές, τόσο σε συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, όσο και δημόσια. Απάντηση δεν πήρα ποτέ.

Η δική μου ερμηνεία είναι απλή. Δεν τόλμησε, γιατί ο Γκουτιέρες προέδρευε στο Δείπνο και γνώριζε τι συνέβη.

Ξεκαθαρίζω ότι γράφοντας αυτά δεν «αθωώνω» την Τουρκία για τη βάρβαρη εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Θεωρώ ότι έχει την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στην πολύπαθη μας χώρα. Κατηγορώ όμως τον κ. Αναστασιάδη ότι στο Κραν Μοντανά, με τους χειρισμούς και την πολιτική του στάση, αντί να τη δυσκολέψει, τη διευκόλυνε να αποενοχοποιηθεί στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.

Γι’ αυτό αντί να διαστρεβλώνει την ιστορία καλύτερα να μην επιχειρεί να διασώσει την υστεροφημία του. Να είναι βέβαιος ότι η ιστορία θα είναι αμείλικτη μαζί του. Τόσο για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το Κυπριακό, όσο και για το πόσο εξέθεσε την Κύπρο για τα σκάνδαλα διαφθοράς.

Άντρος Κυπριανού

Τέως Γενικού Γραμματέα της ΚΕ ΑΚΕΛ»