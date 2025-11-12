Στις εργασίες σε Μία Μηλιά, πάρκο Πεδιαίου και στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας αναφέρθηκαν αξιωματούχοι του ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ συνεχίζει να υποστηρίζει τη δικοινοτική συνεργασία σε ολόκληρη την Κύπρο, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Αλίμ Σιντίκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λήδρα Πάλας, μαζί με εκπροσώπους της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, του Προγράμματος των ΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP) και του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, παρέχοντας μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των έργων που είναι σε εξέλιξη.

Το πολιτικό κλίμα παρουσιάζει μεταβολές όλα αυτά τα χρόνια, δήλωσε ο Sergiy Illarionov, Συντονιστής του Γραφείου της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών, προσθέτοντας ότι μετά την ανάδειξη του Τουφάν Έρχιουρμαν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο ΟΗΕ «προσβλέπει στην υποστήριξη και των δύο πλευρών για επανέναρξη των συνομιλιών».

Οι εργασίες που αφορούν τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην κατεχόμενη Μια Μηλιά προχωρούν και αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος, ενώ η πρώτη φάση των εργασιών για την επέκταση του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

«Για πάνω από έξι δεκαετίες, ο ΟΗΕ εργάζεται για τη διατήρηση της ειρήνης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και για να φέρει κοντά τις κοινότητες σε αυτό το νησί. Ακόμα και χωρίς πολιτική διευθέτηση, οι άνθρωποι εξακολουθούν να έρχονται κοντά – υπερβαίνοντας τη διαίρεση. Είτε μέσω του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος ή των επιχειρήσεων, αυτές οι κοινές προσπάθειες βοηθούν στο να οικοδομηθούν γέφυρες», δήλωσε ο κ. Σιντίκ.

Πρόσθεσε ότι κάθε κοινό έργο είναι «ένα βήμα προς ένα πιο ενωμένο και ανθεκτικό νησί», ενώ σημείωσε ότι οι προσπάθειες του ΟΗΕ δεν αφορούν μόνο το μέλλον, αλλά «αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι Κύπριοι ζουν και εργάζονται μαζί σήμερα».

Ο Sergiy Illarionov αναφέρθηκε στο έργο της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών, από το 1964, για την υποστήριξη των δύο πλευρών στην ειρηνευτική διαδικασία. «Από τον τερματισμό της Διάσκεψης για την Κύπρο το 2017, η εστίαση της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών στην Κύπρο ήταν στη διευκόλυνση των Τεχνικών Επιτροπών», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ότι ο σκοπός της ενημέρωσης αυτής δεν αφορά την ειρηνευτική διαδικασία αυτή καθαυτή, αλλά στοχεύει να εξηγήσει τον ρόλο των διαφόρων αποστολών και οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών για διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

«Τα καλά νέα είναι ότι υπήρξε πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα στο Κυπριακό τα τελευταία δυο χρόνια», δήλωσε ο κ. Illarionov, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συνέχισε να συμμετέχει προσωπικά στον διάλογο με τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Με τον αρχικό διορισμό της Ολγκίν ως Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2024 και τον επαναδιορισμό της τον Μάιο του τρέχοντος έτους, έχουμε δει μια αύξηση της εμπλοκής και μια σειρά από συναντήσεις υψηλού επιπέδου», πρόσθεσε, περιγράφοντας στη συνέχεια τις διάφορες πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη, με τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Ερωτηθείς για το κλίμα που επικρατεί μετά την ανάδειξη του κ. Έρχιουρμαν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων και πώς αυτό επηρεάζει τον συνολικό σχεδιασμό διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ στο νησί, ο κ. Illarionov αναφέρθηκε σε διάφορες διακυμάνσεις στην πορεία των χρόνων, όσον αφορά το πολιτικό κλίμα και τις ευκαιρίες για να υπάρξει μια διευθέτηση. «Στον ΟΗΕ προσβλέπουμε στη συνεργασία με τη νέα ηγεσία στο βορρά», είπε, αναφερόμενος στον ηγέτη των Τ/κ, σημειώνοντας παράλληλα τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η αποστολή του ΟΗΕ, εν μέσω συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης του διεθνούς οργανισμού. «Αλλά σίγουρα προσβλέπουμε στη στήριξη και των δύο πλευρών στην επανέναρξη των συνομιλιών, οποιαδήποτε στιγμή», πρόσθεσε.

Είπε, επίσης ,ότι οι Καλές Υπηρεσίες του ΟΗΕ στην Κύπρο εργάζονται για να υποστηρίξουν την πρόοδο στις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν στις πολυμερείς συναντήσεις. «Και ενώ ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν στεφθεί με επιτυχία, υπάρχουν άλλες που χρειάζονται περαιτέρω εργασία και συζήτηση», πρόσθεσε.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Jakhongir Khaydarov, Επικεφαλής του Γραφείου του UNDP στην Κύπρο, αναφέρθηκε στην πρόοδο σε τρία έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, αναφορικά με την Πολιτιστική Κληρονομιά, τη Διευκόλυνση Τοπικής Υποδομής και την Υποστηρικτική Διευκόλυνση των Τεχνικών Επιτροπών.

Είπε ότι για πάνω από 15 χρόνια, η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά έχει διαφυλάξει τα κοινά μνημεία της Κύπρου. «Με την υποστήριξη της ΕΕ, περισσότεροι από 200 χώροι έχουν αποκατασταθεί, διατηρηθεί ή συντηρηθεί», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ Διευκόλυνση Τοπικής Υποδομής, η οποία ξεκίνησε το 2018, ο κ. Khaydarov είπε ότι μέχρι στιγμής έχει υποστηρίξει πάνω από 20 έργα αναφορικά με την επεξεργασία λυμάτων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κοινωνική ανάπτυξη και την υγεία.

Κληθείς να αναφερθεί στο εργοστάσιο στη Μια Μηλιά, ο κ. Khaydarov είπε ότι οι εργασίες για το δίκτυο αποχέτευσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιούν την ευκαιρία για να τοποθετήσουν ταυτόχρονα πρόσθετους σωλήνες, ώστε να συνδέσουν το νερό που θα μεταφέρεται από το εργοστάσιο προς τις δύο κοινότητες.

Ο Alexandre Prieto, Διευθυντής Έργου στη Διευκόλυνση Τοπικής Υποδομής – που υλοποιείται από το UNDP και χρηματοδοτείται από την ΕΕ – δήλωσε ότι η χρηματοδότηση έχει ήδη εξασφαλιστεί και το έργο προχωρά. Το πρώτο μέρος θα ξεκινήσει φέτος, είπε, προσθέτοντας ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις για την ολοκλήρωση ολόκληρου του συστήματος. Το έργο περιλαμβάνει τώρα την αποχέτευση, ενώ ταυτόχρονα εγκαθίσταται ένας επιπλέον σωλήνας για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού από την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Υπάρχουν σχέδια που αφορούν και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, πρόσθεσε ο κ. Prieto.

Ο κ. Khaydarov αναφέρθηκε επίσης στο δικοινοτικό έργο επέκτασης του Γραμμικού πάρκου του Πεδιαίου, σημειώνοντας ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη βιοποικιλότητα και τους δημόσιους χώρους πρασίνου, φέρνοντας τις κοινότητες πιο κοντά και ενθαρρύνοντας την καθημερινή συναναστροφή.

Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, κοντά στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, και αφορούν την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ενώ προβλέπονται και άλλα στάδια στο έργο, εξήγησε. Είπε, επίσης, ότι το έργο δεν προβλέπει την εγκατάσταση πρόσθετων σημείων διέλευσης.

Ο Alexandre Prieto δήλωσε ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη φάση να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026. Η δεύτερη φάση αφορά το μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού και θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2026, ενώ οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2027, πρόσθεσε. Ο αξιωματούχος του UNDP ανέφερε, επίσης, ότι προχωρούν με προσοχή, προκειμένου να μην διαταραχθεί το οικοσύστημα κατά μήκος του ποταμού, συμπεριλαμβανομένων των χελωνών που ζουν εκεί.

Η Abimbola Aina, επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, δήλωσε ότι την τελευταία δεκαετία, το Γραφείο της βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή της οικοδόμησης συνεργασίας, κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία των Νέων Πρωταθλητών του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ειρήνη (YCEP), η οποία διανύει τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας της, λέγοντας ότι έχει εμπλέξει άμεσα 142 νέους ηγέτες και πάνω από 800 συμμετέχοντες, μέσω συναφών έργων.

Πηγή: ΚΥΠΕ