Ευρωτουρκικά και Κυπριακό στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη και Μερτς

Την βούληση του Βερολίνου για περαιτέρω προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, αλλά και την υποχρέωση τήρησης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και εξέφρασε τη βούληση να συμμετάσχει ενεργά σε μια προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του τάχθηκε υπέρ της προώθησης μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «όσο η Τουρκία επιμένει σε λύση δύο κρατών, σίγουρα δεν θα έλθει κοντά στην ΕΕ».

Αναφερόμενοι στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη τήρησής τους από όλους, ενώ, ενόψει της ανάληψης της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, ανέδειξαν ως προτεραιότητες τόσο την προώθηση της συζήτησης για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όσο και την απλοποίηση της νομοθεσίας και την μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, την στήριξη της Ουκρανίας και την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Θετικός ο Γερμανός καγκελάριος στην πρόταση Χριστοδουλίδη για Κυπριακό

Θετική ήταν η ανταπόκριση του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σε συγκεκριμένη πρόταση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για συμβολή της Γερμανίας σε μια προσπάθεια που θα αφορά το Κυπριακό κατά την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ.

Αυτό δήλωσε ο κ. Μερτς, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, κατά τη διάρκεια κοινής διάσκεψης Τύπου, που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες μετά από συνάντηση που είχαν στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στη Γερμανία για την ετοιμότητά της να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στο Κυπριακό.

