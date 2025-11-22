Χριστοδουλίδης για κατάργηση εγγυήσεων: Δεν ήταν απάντηση στα 4 σημεία του Έρχιουρμαν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την καλύτερη ασφαλιστική δικλείδα για εφαρμογή της λύσης του Κυπριακού και για ένα ειρηνικό μέλλον στην Κύπρο, δήλωσε, το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Προσερχόμενος στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας και Εφημερίδων με τίτλο «70 Χρόνια ΕΟΚΑ 1955-1959» που διοργανώνει το ΓΤΠ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, και κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στη δήλωση του Προέδρου για ανάγκη αποχώρησης του τουρκικού στρατού από την Κύπρο και κατάργησης των εγγυήσεων, ο Πρόεδρος είπε ότι «η δήλωσή μου για την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων δεν ήταν απάντηση στα τέσσερα σημεία που έχει θέσει ο Τ/Κ ηγέτης. Ήταν η επανάληψη της διαχρονικής θέσης της ε/κ πλευράς, που καθίσταται ακόμα πιο επίκαιρη, λαμβάνοντας υπόψη πολλά δεδομένα, ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ».

Συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ «είναι η καλύτερη ασφαλιστική δικλείδα, τόσο για την εφαρμογή της λύσης, αλλά και για ένα ειρηνικό μέλλον στην Κύπρο».

Από εκεί και πέρα όλα αυτά θέματα «είναι ανάγκη να συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά», είπε, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο στόχος μας, «αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε και πραγματικά, ευελπιστώ, πάντοτε με θετική προσέγγιση, γιατί για εμάς το σημερινό στάτους κβο δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού, και με καλή διάθεση είμαστε έτοιμοι άμεσα να προσέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Βιώσιμη λύση Κυπριακού μέσα από τον σεβασμό της ιστορίας

Η επίλυση του Κυπριακού θα είναι βιώσιμη μέσα και από τον σεβασμό και την αναγνώριση της ιστορίας του καθενός και όχι μέσα από την αυτοκατάργηση, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι 70 χρόνια μετά τον πιο αγνό αγώνα του κυπριακού ελληνισμού, έναν αγώνα που οδήγησε σε ό,τι πιο σημαντικό έχουμε, στο ισχυρότερο διαπραγματευτικό μας χαρτί, που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, το ΓΤΠ πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω δημόσια να τους συγχαρώ», είπε σε δηλώσεις του, αναφερόμενος στην έκθεση που περιλαμβάνει εικόνες από τον Τύπο της εποχής.

Όπως είπε, η παρακαταθήκη που η Κυβέρνηση θέλει να αφήσει στον κυπριακό Ελληνισμό «είναι η ανάγκη να μιλάμε, να ενημερώνουμε τα παιδιά μας για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία μας».

Υπογράμμισε ότι η γνώση της πραγματικής ιστορίας δεν λειτουργεί σε καμία περίπτωση εις βάρος της προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού. «Η επίλυση του Κυπριακού θα είναι βιώσιμη μέσα και από τον σεβασμό και την αναγνώριση της ιστορίας του καθενός και σίγουρα όχι μέσα από την αυτοκατάργηση», σημείωσε.

Στόχος, ανέφερε, είναι η έκθεση να μην μείνει μόνο στη Λευκωσία, αλλά να γίνει ανά το παγκύπριο, σε όλες τις ελεύθερες πόλεις και «να ενημερωθούν τα παιδιά μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ