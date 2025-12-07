Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πού αποβλέπει ο ανασχηματισμός του Νίκου Χριστοδουλίδη; Οι επιλογές, τα κόμματα και οι δυσαρεστημένοι

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ενίσχυση του ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ ενόψει Βουλευτικών αλλά ρίχνει και αγκίστρι με ισχυρό δόλωμα στο ΕΛΑΜ το οποίο αυτή τη στιγμή διατηρεί δύο υπουργούς στο κυβερνητικό σχήμα

Τι επιδίωξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον ανασχηματισμό του ενός τρίτου περίπου των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου; Κάθε ανασχηματισμός έχει ως βασικό στόχο την προσθήκη νέων δυνατοτήτων και στην αλλαγή ατμόσφαιρας εντός της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν, συλλογικά ή και κατ’ ιδίαν, σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό θα έπρεπε να ήταν ο στόχος ενός ανασχηματισμού: Να υπάρξει ένας αέρας ανανέωσης, όπως θα πρέπει να γίνεται για κάθε ζωντανό οργανισμό. Το ερώτημα επομένως με τον αιφνιδιαστικό ανασχηματισμό, γιατί περί τέτοιου πρόκειται από τη στιγμή κατά την οποία ουδείς θεωρούσε κάτι τέτοιο εφικτό, 15 εργάσιμες ημέρες πριν η Κύπρος αναλάβει την εξαμηνιαία προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πού αποσκοπούσε. Ο ανασχηματισμός ήταν αναγκαίος εδώ και μήνες. Ήταν ωστόσο μια λογική κίνηση, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση βρίσκεται σε διάταξη μάχης και σε πλήρη εγρήγορση ενόψει των όσων της αναλογούν για τη διεκπεραίωση της προεδρίας της ΕΕ; Ενισχύσεις και αποδυναμώσεις Εξετάζοντας την ανθρώπινη γεωγραφία του σημερινού κυβερνητικού σχήματος αναντίρρητα καταγράφονται ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουν ν...

