Αννίτα για φορολογική μεταρρύθμιση: Σκοπός να ελαφρύνουμε τον κόσμο και τις επιχειρήσεις

«Με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις, διορθώνουμε λάθη των νομοσχεδίων και βελτιώνουμε ουσιαστικά τις βασικές της πρόνοιες», αναφέρει σε δήλωσή της για τη φορολογική μεταρρύθμιση η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

«Στηρίζουμε αποφασιστικά τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα νεαρά ζευγάρια, τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές καθώς και τις επιχειρήσεις μας», τονίζει.

Η δήλωση της κας Δημητρίου

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέλεξε να εργαστεί εποικοδομητικά και νούσιμα για την ουσιαστική βελτίωση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα.

Εν αντιθέσει με το ΑΚΕΛ που επέλεξε τον δρόμο του μηδενισμού, των λαϊκίστικων, ανεφάρμοστων και επικίνδυνων προτάσεων.

Με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις, διορθώνουμε λάθη των νομοσχεδίων και βελτιώνουμε ουσιαστικά τις βασικές της πρόνοιες.

Στηρίζουμε αποφασιστικά τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα νεαρά ζευγάρια, τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές καθώς και τις επιχειρήσεις μας.

Αυτές καθορίσαμε ως προτεραιότητές μας για τη φορολογική πολιτική εδώ και καιρό. Να ελαφρύνουμε τον κόσμο και τις επιχειρήσεις από το φορολογικό βάρος. Καμία νέα φορολογία δεν είναι αποδεκτή. Γιατί κάθε φορολογία επιβαρύνει την οικονομία και τελικά μετακυλίεται στους πολίτες.

Έτσι θα συνεχίσουμε. Με υπευθυνότητα, αξιοπιστία, εποικοδομητική διάθεση και σοβαρές προσεγγίσεις.