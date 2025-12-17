Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πιθανόν το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Άτυπη για το Κυπριακό, λένε ελληνικές διπλωματικές πηγές

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η εκλογή του  Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας έχει δώσει νέα δυναμική στη διαδικασία

Την εκτίμηση ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 μπορεί να πραγματοποιηθεί άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη, εξέφρασαν σήμερα ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η εκλογή του  Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας έχει δώσει νέα δυναμική στη διαδικασία και πρόσθεσαν ότι υπάρχει διάθεση να συνεχιστούν τα ΜΟΕ και να υπάρξει νέα διευρυμένη διάσκεψη το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι το Κυπριακό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 θα διεξαχθεί και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας ενώ την ίδια περίοδο προσδιορίζεται και Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ με την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Αναφορικά με τις τελευταίες κινήσεις της Λιβύης οι ίδιες πηγές επισημαίνουν  ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα της οριοθέτησης, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης διαθέτει μια προσέγγιση που είναι ευνοϊκή για τη χώρα του και ο καθένας μπορεί να εκφράζει μαξιμαλιστικές θέσεις, όμως τα θέματα αυτά λύνονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟπενταμερήςΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

