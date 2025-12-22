Στο Ισραήλ ο ΠτΔ για 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για να συμμετάσχει στην 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα Ιεροσόλυμα.

Πριν την Σύνοδο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, και ακολούθως θα έχει κατ’ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου.

Θα διεξαχθούν επίσης χωριστές διμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.

Μετά την ολοκλήρωση της Τριμερούς Συνόδου θα γίνουν δηλώσεις των τριών ηγετών προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στόχος της τριμερούς Συνόδου Κορυφής είναι να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, είπε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στο περιθώριο της παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στα Λεύκαρα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για «μια πολύ σημαντική επίσκεψη» και πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν πρώτα διμερείς συναντήσεις με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο της χώρας «σε σχέση με τις διμερείς μας σχέσεις, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της καινοτομίας, του τουρισμού».

Στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου αναμένεται να συζητηθεί και η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής περιφερειακής ενσωμάτωσης για ενίσχυση του ρόλου της Ανατολικής Μεσογείου ως γέφυρας στρατηγικής, ενεργειακής και οικονομικής διασύνδεσης, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Όπως σημείωσε ο Εκπρόσωπος, ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στον τομέα της ενέργειας και των διασυνδεδεμένων υποδομών, με στόχο την παροχή πολιτικής ώθησης σε υφιστάμενα και νέα ενεργειακά έργα, αξιοποιώντας και το πρόσφατο θετικό μομέντουμ που δημιουργεί η υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.

Σημειώνεται ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται δύο χρόνια μετά την 9η Τριμερή Σύνοδο που φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία, στις 4 Σεπτεμβρίου 2023 λίγο πρίν τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΚΥΠΕ