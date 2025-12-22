Χέρτζογκ προς Χριστοδουλίδη: «Οι Ισραηλινοί είναι μεγάλοι θαυμαστές της Κύπρου»

Στις στρατηγικές σχέσεις ανάμεσα σε Κύπρο και Ισραήλ, αναφέρθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κατά τη συνάντηση τους, ο Πρόεδρος του Ισραήλ είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι σχέσεις του Ισραήλ με την Κύπρο έχουν αναβαθμιστεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινοί είναι μεγάλοι θαυμαστές της Κύπρου.

Είπε ακόμη ότι οι προοπτικές για συνεργασία είναι μεγάλες τόσο με την Κύπρο όσο και με την Ελλάδα και με άλλες χώρες στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, σημειώνοντας ότι η θέση της Κύπρου στην περιοχή είναι καίρια για τη λειτουργικότητα της περιοχής, αποτελώντας γέφυρα ειρήνης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι βρίσκεται στο Ισραήλ τόσο για διμερείς επαφές αλλά και για τις εργασίες της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, σημειώνοντας ότι προσβλέπει στις αποφάσεις που θα γίνουν σήμερα, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι στρατηγικές σχέσεις ανάμεσα στις τρεις χώρες.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος και το Ισραήλ έχουν στρατηγικές σχέσεις σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η ενέργεια, η οικονομία, το εμπόριο, η καινοτομία, ο τουρισμός, σημειώνοντας ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχουν 186 εβδομαδιαίες πτήσεις ανάμεσα σε Κύπρο και Ισραήλ, κάτι που αποτελεί σαφή ένδειξη των σχέσεων των λαών.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι μια από τις βασικές της προτεραιότητες είναι να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι στο θέμα των Ισραηλινών ομήρων, είναι ξεκάθαρη η θέση της Κύπρου από την αρχή, προσθέτοντας ότι και ως Προεδρία της ΕΕ θα γίνουν προσπάθειες ώστε να επιστραφούν όλοι οι όμηροι.

Καταληκτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΠτΔ κάλεσε τον Πρόεδρο του Ισραήλ να επισκεφθεί την Κύπρο, πρόσκληση που έγινε αποδεκτή από τον κ. Χέρτζογκ, ο οποίος ευχήθηκε στους Κύπριους Καλά Χριστούγεννα.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε ψες τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

ΚΥΠΕ