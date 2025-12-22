Χριστοδουλίδης: Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ (βίντεο)

Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά τις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα – Ισραήλ, είπε σήμερα, Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε το απόγευμα τριμερή κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, που πραγματοποιείται στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, μιλώντας κατά την κατ΄ιδίαν συνάντηση των τριών ηγετών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι χώρες μας είναι τρεις προβλέψιμες και αξιόπιστες χώρες σε μια περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας και παρά τις βαθιές γεωπολιτικές προκλήσεις και τις πιέσεις στον τομέα της ασφάλειας, η συνεργασία μας δεν έχει κλονιστεί. Αντιθέτως, έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστη, ανθεκτική και αξιόπιστη. Και αυτό συμβαίνει επειδή η συνεργασία μας βασίζεται στη διασύνδεση μας στον τομέα της πολιτικής, της οικονομίας, της ενέργειας, της άμυνας και της ασφάλειας».

Προβλέπω, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «στη σημερινή μας συζήτηση και το πιο σημαντικό, στο να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένα παραδοτέα που θα θέλαμε να δούμε τους επόμενους έξι μήνες ή μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ειδικά για τα θέματα με τα οποία συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, την άμυνα και ασφάλεια, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την πολιτική προστασία και άλλα».

Οι δηλώσεις Nίκου Χριστοδουλίδη Κυριάκου Μητσοτάκη και Μπενιαμίν Νετανιάχου

Νετανιάχου: Να το ξεχάσουν όσοι φαντασιώνονται αυτοκρατορίες

«Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος είναι πραγματικές δημοκρατίες που έχουν υποστεί σκλαβιά και στερήσεις» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Συμφωνήσαμε σήμερα να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και στην άμυνα», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ζήτησε ξανά την επιστροφή των ομήρων από τη Χαμάς.

«Σε όλους όσοι φαντασιώνονται ότι θα εγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω να το ξεχάσουν, δεν πρόκειται να συμβεί» διεμήνυσε στην Τουρκία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.