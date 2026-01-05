Διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία, κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα

Κατά την εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που πραγματοποίησε την Κυριακή έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία, η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου(ΚΠΚ), καταδικάστηκε η επέμβαση των ΗΠΑ και εκφράστηκε αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας αναφέρουν σε δελτίο Τύπου οι διοργανωτές.

Στο δελτίο Τύπου προστίθεται ότι ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΚΠΚ, Αντώνης Μηχανικός, σε ομιλία "κατήγγειλε ως απαράδεκτη την πρόσφατη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, με βομβαρδισμούς στο Καράκας και άλλες περιοχές, που οδήγησαν", όπως ανέφερε, "στη σύλληψη και απαγωγή του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου μιας χώρας μέλους του ΟΗΕ".

Αναφέρεται περαιτέρω πως μίλησε "για ένα ακόμη πραξικόπημα που εντάσσεται στη συνολική επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και στη διαπάλη με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως η Ρωσία και η Κίνα", υπενθύμισε ότι παρόμοιες τακτικές έχει βιώσει και ο κυπριακός λαός, με το πραξικόπημα και την εισβολή του 1974 στην Κύπρο, συμπληρώνοντας ότι οι λαοί δεν έχουν κηδεμόνες και ότι μόνοι τους πρέπει να αποφασίζουν για το μέλλον τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ