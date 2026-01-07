Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χριστοδουλίδης: «Η Προεδρία μας φέρνει την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή και στην Αίγυπτο»

Στο Προεδρικό η συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου- Στο επίκεντρο η Ενέργεια

Στη στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Karim Badawi, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκωσία, για να παραστεί στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Καλωσορίζοντας τον Αιγύπτιο Υπουργό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας μέσω διερμηνέα, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή, πιο κοντά στην Αίγυπτο».

«Η Αίγυπτος είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι είναι επίσης πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή που έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, αλλά έχει ενώπιόν της και πολλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται με τη συνεργασία Κύπρου και Αιγύπτου. Πρόσθεσε ότι η Ενέργεια αποτελεί βασικό θέμα στην ατζέντα του και σημείωσε ότι αύριο θα έχει συνάντηση με στέλεχος της ΕΝΙ. Επεσήμανε ακόμη ότι ο χρόνος είναι σημαντικός και πρέπει να υπάρχει συντονισμός, ώστε να υπάρξουν εξελίξεις το συντομότερο.

Από πλευράς του ο Αιγύπτιος Υπουργός εξέφρασε συγχαρητήρια για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες είναι στρατηγικοί εταίροι.

