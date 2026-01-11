Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Όταν τα λέγαμε, πρώτα σιωπούσαν και αργότερα μας λοιδορούσαν - Μονόδρομος η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο «Π» καλούσε δημοσίως τους υποψηφίους να δώσουν στο φως το μέγεθος αλλά και τους ίδιους τους χρηματοδότες τους. Παρά ταύτα, η απάντηση της προεκλογικής ομάδας Χριστοδουλίδη ήταν η σιωπή, η αποφυγή ή γενικόλογες τοποθετήσεις

Η κατεύθυνση που επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή να δώσουν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνεργάτες του για το βίντεο που συνταράζει την πολιτική σκηνή είναι πως δεν υφίσταται τίποτε που να συνιστά πολιτική ευθύνη για τον ίδιο, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και επί της ουσίας. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ενημέρωσης για την προσέλευση των χρηματοδοτήσεων τους ως αντανάκλαση των επιλεγμένων μεθόδων ενίσχυσης με αδιαφανείς τρόπους, τόσο της προεκλογικής εκστρατείας όσο και της ενίσχυσης των διαφόρων ταμείων. Η συζήτηση ωστόσο έχει ανοίξει ...

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΧρηματοδότησηΥΠΕΞΣΚΑΝΔΑΛΟΒΙΝΤΕΟΚυπριακό ΥΠΕΞΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣVIDEOGATE

