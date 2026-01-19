Σε ελεύθερη πτώση η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Τι δείχνει η δημοσκόπηση Alpha μετά το Videogate και τις πολιτικές παρενέργειες

Καταποντίστηκε η δημοτικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά τη διαρροή του βίντεο με τον τέως (πλέον) διευθυντή του Γραφείου του και άλλα δύο πρόσωπα, για επαφές που είχαν με φερόμενους επενδυτές.

Σε δημοσκόπηση, που διενήργησε για λογαριασμό του «ALPHA» η εταιρεία ερευνών RAI Consultant και αναρτήθηκε στο Alphanews.live, προκύπτει ότι 58% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η εικόνα του Προέδρου επηρεάστηκε πολύ αρνητικά, ενώ μόλις το 19% θεωρεί ότι επηρεάστηκε λίγο αρνητικά.

Σε σχέση με τη συζήτηση που αναπτύχθηκε ευρύτερα μετά τη διαρροή του βίντεο, το 71% δηλώνει ότι είδε το επίμαχο βίντεο, με τις κύριες αντιδράσεις να είναι έντονα αρνητικές.

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό πρόεδρο της RAI Consultants Ολύμπιο Τουμάζο, το βίντεο διακινήθηκε σε ευρεία κλίμακα, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων γνωρίζει την ύπαρξή του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το βίντεο έχει παρακολουθηθεί από πάνω από το 60% των ερωτηθέντων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τόσο στις μεγαλύτερες όσο και στις νεότερες ηλικίες.

Η πλειοψηφία, και συγκεκριμένα το 58% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης επηρεάστηκε πολύ αρνητικά από το επίμαχο βίντεο, ενώ το 19% εκτιμά ότι επηρεάστηκε λίγο αρνητικά. Το 11% θεωρεί ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου, το 9% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το θέμα, ενώ το 3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Μιλώντας στο alphanews.live, ο κ. Τουμάζος ανέφερε ότι η εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη επηρεάζεται εξίσου αρνητικά σε όλες τις δημογραφικές ομάδες, ανεξαρτήτως φύλου, επαρχίας ή ηλικίας. Η πιο αρνητική αντίδραση καταγράφεται στους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ αλλά και σε όσους δηλώνουν πρόθεση ψήφου στο Κίνημα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στην Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου. Σε ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά, αρνητική επίδραση στην εικόνα του Προέδρου καταγράφεται και μεταξύ των δικών του ψηφοφόρων.

Απογοήτευση και ντροπή

Μέσα από τη δημοσκόπηση προκύπτει επίσης ότι πολύ αρνητικά είναι τα σχόλια για το βίντεο και το περιεχόμενό του. Το 37% δηλώνει ότι ένιωσε απογοήτευση και ντροπή, το 13% θεωρεί ότι το ζήτημα εντάσσεται στο πλαίσιο της διαφθοράς και των παράνομων πρακτικών, ενώ το 12% εκφράζει οργή και αγανάκτηση. Το 9% αναφέρει ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στο πολιτικό σύστημα, θεωρώντας ότι «όλοι είναι ίδιοι».

Μόλις το 2% αποδίδει προσωπική ευθύνη και ενοχή στον Πρόεδρο, το 1% θεωρεί ότι υπάρχει έμμεση εμπλοκή, ενώ άλλο 1% εκφράζει απογοήτευση ειδικά προς το πρόσωπό του. Παράλληλα, το 24% αντιμετωπίζει το βίντεο με κυνισμό, θεωρώντας το αναμενόμενο, ενώ το 2% δηλώνει κούραση από τα σκάνδαλα.

Δεν έπεισε το αφήγημα

Βάσει των αποτελεσμάτων, φαίνεται ότι το αφήγημα του Προεδρικού περί «ξένου δακτύλου» και σκευωρίας δεν έπεισε σε μεγάλο βαθμό. Μόλις το 13% εκφράζει δυσπιστία ως προς την αυθεντικότητα του βίντεο, το 4% θεωρεί ότι πρόκειται για σκευωρία, ενώ το 2% υπερασπίζεται τον Πρόεδρο. Επιπλέον, το 2% τηρεί στάση αναμονής για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και άλλο ένα 2% δεν επιθυμεί να σχολιάσει.