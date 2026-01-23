Ο Νίκος Σύκας προσφεύγει στο Ανώτατο κατά της απόφασης του ΔΗΣΥ να τεθεί εκτός ψηφοδελτίου

Στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο προτίθεται να προσφύγει ο βουλευτής Νίκος Σύκας, αμφισβητώντας την απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού να τον αποκλείσει από το ψηφοδέλτιο, μετά από καταγγελία γυναίκας για ξυλοδαρμό. Αυτό επιβεβαίωσε στην πρωινή εκπομπή του Άλφα Κύπρου ο δικηγόρος του κ. Σύκα, Χρήστος Πουργουρίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Πουργουρίδη, ο πελάτης του κατέθεσε στην Αστυνομία και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους ανακριτές. Πρόσθεσε ότι έχει δοθεί εντολή στο νομικό του γραφείο να μελετήσει την υπόθεση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για δικαστική προσφυγή.

Σύμφωνα με τον κ. Πουργουρίδη,«η απόφαση του κόμματος φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας και βασικές αρχές φυσικής δικαιοσύνης, καθώς δεν προηγήθηκε ακρόαση του ίδιου του βουλευτή». Τόνισε δε ότι καταγγελίες δεν καταλήγουν πάντα σε επιβεβαίωση και χαρακτήρισε την απόφαση «βιαστική».

Υπέδειξε, επίσης, ότι η υπόθεση θα μπορούσε να εξεταστεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, ενώ σχολίασε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, στο ζήτημα της άρσης ασυλίας, δεν εξέτασε την ουσία της καταγγελίας αλλά μόνο το δικαίωμα διερεύνησής της από την Αστυνομία.

Ο κ. Πουργουρίδης χαρακτήρισε υπερβολική την επίκληση της σχετικής απόφασης του Ανωτάτου για τον αποκλεισμό του κ. Σύκα από το ψηφοδέλτιο και υπογράμμισε ότι η κρίση θα έπρεπε να αφεθεί στους ψηφοφόρους. Όπως ανέφερε, στην κατάθεσή του ο βουλευτής δεν είπε οτιδήποτε που να δικαιολογεί, κατά την άποψή του, την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.