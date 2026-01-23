Οδηγοί Προσοχή! Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους στα ορεινά - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ο Νίκος Σύκας προσφεύγει στο Ανώτατο κατά της απόφασης του ΔΗΣΥ να τεθεί εκτός ψηφοδελτίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η απόφαση του κόμματος φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας και βασικές αρχές φυσικής δικαιοσύνης», δήλωσε ο δικηγόρος του βουλευτή Χρήστος Πουργουρίδης

Στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο προτίθεται να προσφύγει ο βουλευτής Νίκος Σύκας, αμφισβητώντας την απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού να τον αποκλείσει από το ψηφοδέλτιο, μετά από καταγγελία γυναίκας για ξυλοδαρμό. Αυτό επιβεβαίωσε  στην πρωινή εκπομπή του Άλφα Κύπρου ο δικηγόρος του κ. Σύκα, Χρήστος Πουργουρίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Πουργουρίδη, ο πελάτης του κατέθεσε στην Αστυνομία και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους ανακριτές. Πρόσθεσε ότι έχει δοθεί εντολή στο νομικό του γραφείο να μελετήσει την υπόθεση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για δικαστική προσφυγή.

Σύμφωνα με τον κ. Πουργουρίδη,«η απόφαση του κόμματος φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας και βασικές αρχές φυσικής δικαιοσύνης, καθώς δεν προηγήθηκε ακρόαση του ίδιου του βουλευτή». Τόνισε δε ότι καταγγελίες δεν καταλήγουν πάντα σε επιβεβαίωση και χαρακτήρισε την απόφαση «βιαστική».

Υπέδειξε, επίσης, ότι η υπόθεση θα μπορούσε να εξεταστεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, ενώ σχολίασε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, στο ζήτημα της άρσης ασυλίας, δεν εξέτασε την ουσία της καταγγελίας αλλά μόνο το δικαίωμα διερεύνησής της από την Αστυνομία.

Ο κ. Πουργουρίδης χαρακτήρισε υπερβολική την επίκληση της σχετικής απόφασης του Ανωτάτου για τον αποκλεισμό του κ. Σύκα από το ψηφοδέλτιο και υπογράμμισε ότι η κρίση θα έπρεπε να αφεθεί στους ψηφοφόρους. Όπως ανέφερε, στην κατάθεσή του ο βουλευτής δεν είπε οτιδήποτε που να δικαιολογεί, κατά την άποψή του, την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.

Tags

ΔΗΣΥΑΝΩΤΑΤΟΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα