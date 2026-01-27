Ο νομικός Ανδρέας Αγγελίδης σχολιάζει την υπόθεση Φαίδωνα – Η ένδειξη «VIP» και η απουσία καταγγελίας από φερόμενο θύμα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Υποψήφιος με το Volt στη Λευκωσία ο Αλέξανδρος Αποστολίδης: «Καλύτερη συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καλύτερη συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, δίκαιη κατανομή της οικονομικής ευημερίας και έξυπνη οικονομία και ουσιαστική ψηφιοποίηση οι προτεραιότητές του

Την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος Αποστολίδης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στη Λευκωσία με το Volt.

Σε ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Αποστολίδης αναφέρει ότι «σε εκλογές όπου η πραγματική αντιπαράθεση θα είναι η λογική σκέψη απέναντι στον λαϊκισμό, θεωρώ ότι μπορώ να συμβάλω στη δημιουργία μιας Βουλής που θα κρατά την κυβέρνηση υπόλογη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και τεκμηριωμένη πολιτική.

Ο υποψήφιος θέτει τρεις προτεραιότητες: 

1) Καλύτερη συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων:
Με εμπειρία στη διαχείριση της Πράσινης Γραμμής και στην καινοτομία, προτείνω πρακτικές λύσεις για τη μείωση των καθυστερήσεων στα σημεία διέλευσης, κοινές δράσεις Ε/Κ και Τ/Κ (όπως ψηφιακά συστήματα πληρωμών) και νέα σημεία διέλευσης στη Λευκωσία, με στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
2) Δίκαιη κατανομή της οικονομικής ευημερίας:
Η οικονομική πολιτική σήμερα εξυπηρετεί κυρίως οργανωμένες μειοψηφίες. Παρά την αύξηση των εισοδημάτων, το 14,6% του πληθυσμού παραμένει σε κίνδυνο φτωχοποίησης. Απαιτείται επανασχεδιασμός της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, με μετρήσιμα αποτελέσματα και σαφείς δείκτες αποτελεσματικότητας.

3) Έξυπνη οικονομία και ουσιαστική ψηφιοποίηση: 
Η ψηφιοποίηση πρέπει να έχει στο κέντρο της τον πολίτη. Χρειαζόμαστε Government as a Service: ένα κράτος απλό, λειτουργικό και προληπτικό.
Κατεβαίνω υποψήφιος με το Volt, γιατί η Κύπρος χρειάζεται πολιτική βασισμένη σε δεδομένα, αξίες και κοινωνική δικαιοσύνη.

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΒΟΛΤ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα