Υποψήφιος με το Volt στη Λευκωσία ο Αλέξανδρος Αποστολίδης: «Καλύτερη συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων»

Την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος Αποστολίδης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στη Λευκωσία με το Volt.

Σε ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Αποστολίδης αναφέρει ότι «σε εκλογές όπου η πραγματική αντιπαράθεση θα είναι η λογική σκέψη απέναντι στον λαϊκισμό, θεωρώ ότι μπορώ να συμβάλω στη δημιουργία μιας Βουλής που θα κρατά την κυβέρνηση υπόλογη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και τεκμηριωμένη πολιτική.

Ο υποψήφιος θέτει τρεις προτεραιότητες:

1) Καλύτερη συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων:

Με εμπειρία στη διαχείριση της Πράσινης Γραμμής και στην καινοτομία, προτείνω πρακτικές λύσεις για τη μείωση των καθυστερήσεων στα σημεία διέλευσης, κοινές δράσεις Ε/Κ και Τ/Κ (όπως ψηφιακά συστήματα πληρωμών) και νέα σημεία διέλευσης στη Λευκωσία, με στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

2) Δίκαιη κατανομή της οικονομικής ευημερίας:

Η οικονομική πολιτική σήμερα εξυπηρετεί κυρίως οργανωμένες μειοψηφίες. Παρά την αύξηση των εισοδημάτων, το 14,6% του πληθυσμού παραμένει σε κίνδυνο φτωχοποίησης. Απαιτείται επανασχεδιασμός της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, με μετρήσιμα αποτελέσματα και σαφείς δείκτες αποτελεσματικότητας.

3) Έξυπνη οικονομία και ουσιαστική ψηφιοποίηση:

Η ψηφιοποίηση πρέπει να έχει στο κέντρο της τον πολίτη. Χρειαζόμαστε Government as a Service: ένα κράτος απλό, λειτουργικό και προληπτικό.

Κατεβαίνω υποψήφιος με το Volt, γιατί η Κύπρος χρειάζεται πολιτική βασισμένη σε δεδομένα, αξίες και κοινωνική δικαιοσύνη.