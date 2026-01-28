Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Στ. Στεφάνου

Συνάντηση με μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου και αύριο επαφές με τον Υπουργό Επικρατείας για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, μετέβη σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πραγματοποίηση συναντήσεων και επαφών με Βρετανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, η αντιπροσωπεία σήμερα στις 18:00 θα έχει συνάντηση με μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου.

Αύριο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 10:00 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Stephen Doughty, Υπουργό Επικρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου και αρμόδιο για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το βράδυ της Πέμπτης, ο Στέφανος Στεφάνου θα είναι ομιλητής σε πολιτική συγκέντρωση του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας.

Τον Στέφανο Στεφάνου συνοδεύουν η Επικεφαλής του Γραφείου Κυπριακού του ΑΚΕΛ, Σταύρη Καλοψιδιώτου και το μέλος της ΚΕ ΑΚΕΛ, Μάριος Παναγή, καταλήγει η ανακοίνωση.

Tags

ΑΚΕΛΓΓ ΑΚΕΛακελΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

