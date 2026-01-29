Το ΑΛΜΑ επιχείρησε να «κλέψει» υποψήφιο βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων - Κατηγορούν τον Οδυσσέα για πολιτική ανηθικότητα

Πράξη πολιτικής ανηθικότητας χαρακτηρίζει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών το ενδεχόμενο το κόμμα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να έχει προσεγγίσει υποψήφιο βουλευτή που ανακοίνωσε το Κίνημα πριν μερικούς μήνες ώστε να κατέλθει με το δικό τους ψηφοδέλτιο στις βουλευτικές εκλογές.

«Με αφορμή δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν έχει διαψευστεί», αναφέρει το Κίνημα Οικολόγων, «το οποίο αναφέρεται σε προσέγγιση ανακοινωμένου υποψηφίου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών από το κόμμα ΑΛΜΑ, κρίνουμε αναγκαίο να τοποθετηθούμε δημόσια».

«Αν το δημοσίευμα ευσταθεί», τονίζει, «τότε η φερόμενη προσέγγιση συνιστά πράξη πολιτικής ανηθικότητας, η οποία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη». Υπενθυμίζει δε ότι «ο υποψήφιος με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Μίλτος Παπαδόπουλος είχε ανακοινωθεί επισήμως ως υποψήφιος του Κινήματος μήνες πριν, γεγονός γνωστό και δημόσιο».

Ακολούθως το Κίνημα Οικολόγων αναφέρει ότι προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση «το γεγονός ότι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η προσέγγιση φέρεται να έγινε τόσο από συνεργάτες αλλά και από τον Πρόεδρο του ΑΛΜΑ, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη». Έναν άνθρωπο, όπως λέει, «τον οποίο το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στήριξε διαχρονικά, έμπρακτα και δημόσια, τόσο στο έργο του ως Γενικού Ελεγκτή όσο και τη δύσκολη περίοδο που οδήγησε στην παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά».

«Το Κίνημά μας», συμπληρώνει, «στάθηκε δίπλα στον θεσμό και στον ίδιο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όταν άλλοι επέλεξαν τη σιωπή ή την υπονόμευση. Γι’ αυτό και μια τέτοια συμπεριφορά, εφόσον επιβεβαιωθεί, είναι το τελευταίο που θα ανέμενε κανείς απέναντι σε έναν πολιτικό χώρο που απέδειξε έμπρακτα τη συνέπειά του».

«Καλούμε τον κ. Μιχαηλίδη», συνεχίζει, «να επιβεβαιώσει δημόσια κατά πόσον το δημοσίευμα ευσταθεί ή όχι και να προβληματιστεί σοβαρά αν αυτή είναι η πολιτική πρακτική και το πολιτικό αποτύπωμα που επιθυμεί να αφήσει στον απόηχο των Βουλευτικών Εκλογών και ευρύτερα στην πολιτική».

Το Κίνημα Οικολόγων αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νεοσύστατα κόμματα στην προσπάθειά τους να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια. «Ωστόσο», σημειώνει, «η πολιτική δεν εξαντλείται στη συγκυρία ούτε στην αριθμητική των εκλογών». Υπάρχει, όπως λέει, και η επόμενη μέρα. «Υπάρχουν πολιτικές σχέσεις, διαδρομές, μνήμη και – κυρίως – στοιχειώδης πολιτικός πολιτισμός», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών», υπογραμμίζει, «επιλέγει συνειδητά να πορεύεται με πολιτική ηθική, καθαρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στον δημόσιο βίο και στις πολιτικές διαδρομές. Αυτές οι αρχές δεν είναι συγκυριακές· αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του DNA του Κινήματός μας και καθοδηγούν διαχρονικά τη στάση και τις επιλογές μας. Γιατί, σε αντίθεση με άλλες αντιλήψεις, για εμάς η πολιτική δεν είναι υπόθεση ευκαιρίας, αλλά υπόθεση αξιών».