Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη του Τραμπ

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

«Η συμμετοχή της χώρας μας εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει από την πρώτη στιγμή της κρίσης, με πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες προτάσεις» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σχετικά άρθρα:

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή της χώρας μας εντάσσεται στον σταθερό… — NikosChristodoulides (@Christodulides) February 14, 2026

Νωρίτερα, σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή, έχει παρουσία στις υπό διαμόρφωση εξελίξεις και συμβάλλει έμπρακτα στις προσπάθειες σταθερότητας και ειρήνευσης». Πρόσθεσε επίσης ότι στη συνάντηση θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, όπως υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το Ψήφισμα 2803, επί των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε στη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ και στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε σχετική πρόταση υλοποίησης του Ειρηνευτικού Σχεδίου, σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό εφαρμογής του και την περιφερειακή διάσταση στήριξής του.

Το επίπεδο εκπροσώπησης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους διοργανωτές, κατέληξε.

Προς αποσύνθεση του ΟΗΕ;

Μετά την εξέλιξη αυτή στο προσκήνιο έρχονται ανησυχίες που είχε διατυπώσει στον «Π» ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άρης Κωνσταντινίδης.

«Στο Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανοικοδόμηση της Γάζας προβλέπεται ότι το Συμβούλιο της Ειρήνης που θα ιδρυθεί θα έχει διεθνή νομική προσωπικότητα, που σημαίνει ότι θα λάβει τη μορφή ενός διεθνούς θεσμού», είχε δηλώσει ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Άρης Κωνσταντινίδης. Άρα, πρόσθεσε, γνωρίζαμε ότι θα ιδρυθεί ένας διεθνής θεσμός που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ωστόσο, σημείωσε, φαίνεται ότι υπάρχει η επιδίωξη ο θεσμός αυτός να αποκτήσει έναν ευρύτερο ρόλο για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, με επιλεγμένα μέλη από τον Αμερικανό Πρόεδρο και με καθοριστικό, δικό του ρόλο. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, πρόσθεσε, τότε θα πρόκειται για παρά πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, καθώς θα θέτει ζητήματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων με τον ΟΗΕ, δυσεπίλυτα ζητήματα σύγκρουσης υποχρεώσεων των κρατών μελών του νέου θεσμού με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και παρ' όλο που σύμφωνα με το άρθρο 103 οι υποχρεώσεις των κρατών που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ υπερισχύουν των άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από όλες τις άλλες διεθνείς υποχρεώσεις. «Τα ζητήματα στην πράξη», ανέφερε, «θα είναι δαιδαλώδη, δισεπίλυτα και εν τέλει πιθανόν να οδηγηθούμε σε νομικό χάος, με ορατό ενδεχόμενο την αποσύνθεση του ΟΗΕ και της υφιστάμενης διεθνούς τάξης». Αυτά τα ζητήματα, συμπλήρωσε, θα τα αντιμετωπίσουν όλα τα κράτη που θα συμμετάσχουν στον νέο διεθνή θεσμό.

Υποστήριξε επίσης ότι η αποδυνάμωση και η αποσύνθεση του ΟΗΕ θα έχει επιπτώσεις ως προς το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού και τη λειτουργία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και στον ρόλο που αυτή επιτελεί στην επιτήρηση της νεκρής ζώνης. Παρόλ’ αυτά, επεσήμανε, οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρις ότου ξεκαθαρίσει το θέμα.