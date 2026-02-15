Αννίτα: Αναγκαιότητα η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης

Η ιστορική μνήμη αποτελεί μια αναγκαιότητα που έχουμε καθήκον να διαφυλάσσουμε και να μετατρέπουμε σε ζωντανό οδηγό πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, σημειώνοντας πως η Πολιτεία οφείλει να στέκεται υπεύθυνα και στις δύσκολες στιγμές των πολιτών.

Η Πρόεδρος της Βουλής εκφώνησε, το πρωί της Κυριακής, τον επιμνημόσυνο λόγο, στο ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα αστυνομικού Ανδρέα Χριστοφίδη, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στη μάχη του Αγίου Σωζόμενου, στις 6 Φεβρουαρίου 1964. Το μνημόσυνο, του οποίου προέστη ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, περιοχή Χαράκη, στη Λεμεσό.

Όπως ανέφερε η κ.Δημητρίου, σήμερα, περισσότερο από έξι δεκαετίες μετά, η μνήμη του Ανδρέα Χριστοφίδη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς «ζούμε σε έναν κόσμο ασταθή, γεμάτο γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αβεβαιότητες και νέες, συχνά αόρατες, μορφές απειλών, σε έναν κόσμο όπου οι αξίες δοκιμάζονται και οι θεσμοί πιέζονται».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, συνέχισε, η ιστορική μνήμη δεν είναι πολυτέλεια, ούτε τελετουργική αναφορά στο χθες, αλλά «είναι αναγκαιότητα». «Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η συλλογική μας αυτογνωσία, η δημοκρατική μας αντοχή και η ικανότητά μας να στεκόμαστε όρθιοι αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις προκλήσεις των καιρών», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η Πολιτεία έχει ελάχιστο χρέος να τιμά τους ήρωες με συνέπεια στις αξίες που εκείνοι υπηρέτησαν, με προστασία των θεσμών, με ενότητα, με υπευθυνότητα και με ακλόνητη προσήλωση στο Κράτος Δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα». «Εχουμε ιδιαίτερο καθήκον να διαφυλάσσουμε τη μνήμη και να τη μετατρέπουμε σε ζωντανό οδηγό πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα σημείωσε ότι, το ίδιο καθήκον οφείλει η Πολιτεία να επιδείξει απέναντι στους πολίτες με το «να στεκόμαστε υπεύθυνα στις δύσκολες στιγμές, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων μας, διασφαλίζοντας ότι η ευθύνη που μας κληροδότησαν οι ήρωες και η αποστολή που κληθήκαμε να υπηρετήσουμε δεν μένει στα λόγια, αλλά μετατρέπεται σε πράξη για το καλό της κοινωνίας και της πατρίδας». Η πολιτική μας δράση, συνέχισε, «πρέπει να υπηρετεί αδιάκοπα το δημόσιο συμφέρον, να υπερασπίζεται τις θεμελιώδεις αξίες και τους θεσμούς μας και να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία».

Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε δε ότι, στις εσωτερικές μας προκλήσεις, «οφείλουμε να πορευόμαστε με σύνεση και σωφροσύνη, να σταθμίζουμε προσεκτικά κάθε απόφαση και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των επιλογών μας με καθαρό μυαλό και αίσθημα καθήκοντος».

Στις διεθνείς μας σχέσεις, συνέχισε, «πυξίδα μας πρέπει να είναι η νομιμότητα και η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, γιατί μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε κύρος, σταθερότητα και ειρήνη για τον τόπο μας και την περιοχή μας και φυσικά την πολυπόθητη απελευθέρωση και επανένωση». Διαφορετικά, υπέδειξε, «επιλογές μικροπολιτικής θα επιστρέψουν αναπόφευκτα ως συνέπειες που μοιραία αύριο θα κληθούμε όλοι να πληρώσουμε».

«Ας γίνει η στάση ζωής του, η πνευματική πυξίδα που πάντα θα θυμίζει σε όλες και όλους τον δικό μας ρόλο στο παρόν και το μέλλον τούτου του τόπου, η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη για εμάς και τα παιδιά μας», είπε και ευχήθηκε όπως η μνήμη του Ανδρέα Χριστοφίδη αποτελέσει «το δικό μας εγερτήριο ευθύνης και αγώνα, ώστε να αγαπήσουμε τον τόπο μας όπως πραγματικά του πρέπει και του αξίζει και να μην εγκαταλείψουμε ποτέ τη μάχη, μέχρι την ημέρα της τελικής δικαίωσης για την πατρίδα μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ