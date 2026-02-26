Η χημεία Νίκου Χριστοδουλίδη και Τζόρτζια Μελόνι - Αρχίζουν διαβουλεύσεις για κατάρτιση κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης

Κύπρος και Ιταλία συμφώνησαν να ξεκινήσουν αμέσως συζητήσεις για την κατάρτιση ενός κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας μας σε σειρά κοινών προτεραιοτήτων με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Ρώμη.

Μάλιστα διαφαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλή χημεία μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, όπως αποτυπώθηκε και στις φωτογραφίες της επίσκεψης του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στη Ρώμη, στο πλαίσιο της κυπριακής της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε γραπτή δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι βρίσκεται στη Ρώμη, με στόχο η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας να γίνει ακόμα πιο ισχυρή. "Και αυτό", πρόσθεσε, "γιατί θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό τον συνεχή συντονισμό με την Ιταλία - ένα από τα έξι ιδρυτικά ΚΜ της ΕΕ - και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Giorgia Meloni, στο πλαίσιο της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ". Έναν συντονισμό αναγκαίο, όπως τόνισε, "για επίτευξη του κοινού μας στόχου: μιας Ένωσης πιο ανταγωνιστικής, ισχυρής, ασφαλούς αλλά και αξιόπιστης διεθνώς".

"Ταυτόχρονα", σημείωσε, "είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας για περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μας, λάβαμε από κοινού μια πολύ σημαντική, στρατηγική απόφαση".

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι "με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, έχουμε συμφωνήσει να ξεκινήσουμε αμέσως συζητήσεις για την κατάρτιση ενός κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας μας σε σειρά κοινών προτεραιοτήτων με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Το έγγραφο αυτό θα καθορίσει τις κοινές μας επιδιώξεις και θα εργαστούμε τάχιστα για την ολοκλήρωσή του κατά τους προσεχείς μήνες".

Ρόλος Ιταλίας στο Κυπριακό και στις ευρωτουρκικές σχέσεις

Όπως μετέδωσε το ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Ιταλία, διατηρώντας πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία, μπορεί να διαδραματίσει βοηθητικό ρόλο στην προσπάθεια για μια αμοιβαία επωφελή εξέλιξη μέσω λύσης του Κυπριακού, καθώς και στην προώθηση θετικών εξελίξεων στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Ενέργεια και παρουσία της ENI στην κυπριακή ΑΟΖ

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας, με την ιταλική ΕΝΙ να δραστηριοποιείται στην κυπριακή ΑΟΖ. Η ενεργειακή ασφάλεια και οι προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα αυτό αποτελούν βασικό πυλώνα της διμερούς συνεργασίας.

Άμυνα, ασφάλεια και συνεισφορά στην UNPOL

Οι δύο χώρες διατηρούν στενή συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, μέσα από κοινά προγράμματα, ασκήσεις και εκπαιδεύσεις. Επιπλέον, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε την Ιταλίδα Πρωθυπουργό για τη συνεισφορά της Ιταλίας με προσωπικό στην UNPOL, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστική συμβολή στη διατήρηση της σταθερότητας στην Κύπρο.

Μεσόγειος, Νότια Γειτονία και πρωτοβουλίες ενόψει Κυπριακής Προεδρίας

Όπως ανέφερε το ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την κ. Μελόνι για τη στήριξή της στην πρόθεση της Λευκωσίας να συγκληθεί στην Κύπρο, τον Απρίλιο, διευρυμένη συνάντηση ηγετών της ΕΕ με τους ηγέτες της Νότιας Γειτονίας, στο πλαίσιο και του νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο. Σημειώθηκε επίσης η κοινή στόχευση για ουσιαστικότερη εμπλοκή της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.

Ευρωπαϊκή ατζέντα: μετανάστευση, ανταγωνιστικότητα και Ουκρανία

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στενή τους συνεργασία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ιδίως σε θέματα μετανάστευσης και ανταγωνιστικότητας, καθώς και σε ζητήματα διεύρυνσης, στήριξης της Ουκρανίας και του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ.

Οικονομία, υποδομές και εμπορικός διάδρομος IMEC

Έγινε ακόμη αναφορά στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε τομείς όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, ο τουρισμός και η καινοτομία, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών και υποθαλάσσιων διασυνδέσεων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον εμπορικό διάδρομο IMEC, στον οποίο Κύπρος και Ιταλία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που στηρίζουν ενεργά την προώθησή του.