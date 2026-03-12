Κυβέρνηση: Διαρκής συντονισμός για μείωση αφίξεων και αύξηση απελάσεων παράτυπων μεταναστών

Είναι διαρκής και σε όλα τα επίπεδα ο συντονισμός για να διατηρηθεί η θετική πορεία που παρατηρείται στη μείωση των αφίξεων και στην αύξηση των απελάσεων των παράτυπων μεταναστών, δήλωσε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, και κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα της εφημερίδας "Ο Φιλελευθέρος" ότι έχει συσταθεί ομάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για εξέταση των ζητημάτων που αφορούν παράτυπους μετανάστες που δεν συναινούν στην αναχώρησή τους από την Κύπρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό που είναι γνωστό μέσα από την έμφαση που η Κυβέρνηση δίνει στην αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική είναι ο διαρκής στενός συντονισμός όλων των συναρμόδιων Τμημάτων και Υπουργείων για να διατηρηθεί αυτή η θετική πορεία που παρατηρείται και στη μείωση των αφίξεων και στην αύξηση των απελάσεων των παράτυπων μεταναστών».

Σε αυτό το πλαίσιο ο συντονισμός είναι διαρκής και σε όλα τα επίπεδα, είπε.