Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κυβέρνηση: Διαρκής συντονισμός για μείωση αφίξεων και αύξηση απελάσεων παράτυπων μεταναστών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Αυτό που είναι γνωστό μέσα από την έμφαση που η Κυβέρνηση δίνει στην αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική είναι ο διαρκής στενός συντονισμός όλων των συναρμόδιων Τμημάτων και Υπουργείων».

Είναι διαρκής και σε όλα τα επίπεδα ο συντονισμός για να διατηρηθεί η θετική πορεία που παρατηρείται στη μείωση των αφίξεων και στην αύξηση των απελάσεων των παράτυπων μεταναστών, δήλωσε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, και κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα της εφημερίδας "Ο Φιλελευθέρος" ότι έχει συσταθεί ομάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για εξέταση των ζητημάτων που αφορούν παράτυπους μετανάστες που δεν συναινούν στην αναχώρησή τους από την Κύπρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό που είναι γνωστό μέσα από την έμφαση που η Κυβέρνηση δίνει στην αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική είναι ο διαρκής στενός συντονισμός όλων των συναρμόδιων Τμημάτων και Υπουργείων για να διατηρηθεί αυτή η θετική πορεία που παρατηρείται και στη μείωση των αφίξεων και στην αύξηση των απελάσεων των παράτυπων μεταναστών».

Σε αυτό το πλαίσιο ο συντονισμός είναι διαρκής και σε όλα τα επίπεδα, είπε.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα