Μπορεί να ανατραπεί η εικόνα της Κύπρου με εκστρατεία σωστής διαφώτισης, ενημέρωσης και διαφήμισης, είπε ο Ν. Παπαδόπουλος

Το μήνυμα ότι μπορεί να ανατραπεί η εικόνα της Κύπρου, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μέσα από μια σωστή εκστρατεία διαφώτισης, ενημέρωσης και διαφήμισης, έστειλε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του στην Πάφο, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε σήμερα Σάββατο στο ξενοδοχείο Annabelle, με τίτλο «Ανοιχτός Διάλογος για την Οικονομία και την Επιχειρηματικότητα», από το Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε πως σήμερα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με επιχειρηματίες για τη σημερινή κατάσταση της κυπριακής οικονομίας. Όπως είπε, η χρονιά ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές και τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι τα καλύτερα που υπήρξαν ποτέ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν διαφοροποιήσει την κατάσταση και γι’ αυτό σήμερα συζητούν τρόπους διαχείρισης της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στην περιοχή.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως, ως Δημοκρατικό Κόμμα, έχουν ζητήσει από το Υφυπουργείο Τουρισμού να προετοιμάσει, με τη στήριξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, σχέδια για τη συνέχιση της προσέλκυσης επενδύσεων προς την Κύπρο, ώστε η χώρα να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή όπως ο πόλεμος τερματιστεί σύντομα και να μην χρειαστεί η εφαρμογή οποιωνδήποτε σχεδίων στήριξης, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι προτιμότερο να υπάρχουν σχέδια προετοιμασίας και να μη χρειαστούν, παρά να μην υπάρχουν καθόλου. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες προτρέπουν τους πολίτες τους να επιλέξουν για διακοπές προορισμού όπως η Ισπανία και η Ιταλία αντί της περιοχής μας, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως «θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει μια εκστρατεία αλλαγής και ανατροπής της εικόνας που έχει διαμορφωθεί για την Κύπρο. Θα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια διαφήμισης της χώρας, ώστε να ξεκαθαρίσουμε ότι κανένας τουρίστας στην Κύπρο δεν διατρέχει κίνδυνο. Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια περιοχή που αυτή τη στιγμή κλονίζεται από έναν πόλεμο στο Ιράν, όμως οι επιπτώσεις στην Κύπρο, όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας, είναι ελάχιστες έως και ανύπαρκτες».

Για τον λόγο αυτό, συνέχισε, «θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων των αρμόδιων υπηρεσιών να ξεκινήσουμε άμεσα μια εκστρατεία διαφώτισης και ενημέρωσης, προκειμένου να διαφημίσουμε την ασφάλεια της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού». Πρόσθεσε ακόμη ότι κάποια Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στο εξωτερικό προκάλεσαν, σε κάποιο βαθμό, ζημιά στην εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς προορισμού και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση της εικόνας της χώρας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του, ο Γιάγκος Χατζηγιάννης, CEO του CIM–Cyprus Business School, ο οποίος ήταν μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης, ανέφερε πως σε μια δύσκολη συγκυρία για την οικονομία και τα γεωπολιτικά δεδομένα πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση επιχειρηματία με έναν πολιτικό, στην προκειμένη περίπτωση τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, με στόχο, όπως είπε, να «ρίξουν φως» σε ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Όπως σημείωσε, η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα οικονομίας, τόσο σε ό,τι αφορά τα επίκαιρα ζητήματα που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όσο και γενικότερα με την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει η οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ακόμη ότι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είναι ένας πολιτικός με πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα και ιδιαίτερα στα ζητήματα οικονομίας και ότι μέσα από έναν παραγωγικό διάλογο παρουσίασε τις απόψεις, τις θέσεις και τις εισηγήσεις του για το μέλλον. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η εκδήλωση συνέβαλε στο να ακουστεί ο παλμός της επιχειρηματικότητας στην Πάφο. Η εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων αποτέλεσε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έναν ανοιχτό διάλογο με θέμα την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας έναν χώρο ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων γύρω από τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τις πραγματικότητες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Γιάγγος Χατζηγιάννης, CEO του CIM–Cyprus Business School, και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Γιάγκος Χατζηγιάννης συνομίλησε και συντόνισε μια ανοικτή συζήτηση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς και τον ρόλο της πολιτικής και των θεσμών στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου οικονομικού περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Ινστιτούτου Νέων Επιστημόνων για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, των νέων επιστημόνων και της επιχειρηματικής κοινότητας σε ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία. Η παρουσία του κοινού συνέβαλε σε έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προοπτικές της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.