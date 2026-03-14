Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Θα αναπληρώσουμε από το εξωτερικό τις όποιες απώλειες ζώων έχουμε»

Η Κυβέρνηση διαθέτει σχεδιασμό για πλήρη αποκατάσταση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την κτηνοτροφία, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε συνάντηση με κοινοτικές Αρχές της ορεινής περιοχής Λεμεσού, στην Πάχνα, με θέμα τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για ανακούφιση των πληγέντων από την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, και κληθείς να σχολιάσει αντιδράσεις κτηνοτρόφων, οι οποίοι εμπόδισαν τη θανάτωση των ζώων τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «επισκέπτομαι την Πάχνα για να συναντηθώ με τους Προέδρους των κοινοτήτων όλων των περιοχών που έχουν πληγεί από την πρωτόγνωρη πυρκαγιά που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον Ιούλιο 2025.

Και είμαι εδώ για να ανασκοπήσουμε την κατάσταση, για να δούμε όλα αυτά που υποσχεθήκαμε, πόσα έχουν υλοποιηθεί, ποια είναι σε φάση υλοποίησης, να δούμε τυχόν εκκρεμότητες. Ως Πολιτεία έχουμε επενδύσει ένα ποσό που αγγίζει τα 60 εκ. ευρώ συνολικά σε σχέση με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που είχαμε να αντιμετωπίσουμε.

Το λέω αυτό γιατί και στην παρούσα συγκυρία, τη δύσκολη συγκυρία, την κρίσιμη κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τους κτηνοτρόφους, τις αντιδράσεις των οποίων αντιλαμβάνομαι απόλυτα, ως Κυβέρνηση έχουμε συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό από την άμεση υλοποίηση των όσων χθες συναποφασίσαμε για το καλό της χώρας μας, αυτή είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε μπροστά μας από την υλοποίηση των σχετικών πρωτοκόλλων. Την απόφαση μας για κάλυψη της απώλειας κερδοφορίας που προκύπτει από την ανάγκη να γίνουν από αυτά που προνοούνται από τα πρωτόκολλα, την απόφαση μας ως Κυβέρνηση – θέλω να την πω δημόσια, διότι είναι ένα πλάνο από την αρχή μέχρι το τέλος – να πάμε μαζί με τους κτηνοτρόφους μας στο εξωτερικό για να αναπληρώσουμε τις όποιες απώλειες ζώων έχουμε και να αντιμετωπίσουμε και την ανοικτή πληγή – γιατί είναι ανοικτή πληγή – που ονομάζεται κατεχόμενες περιοχές.

Επειδή είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε ένα σημαντικότατο ποσό, θέλω- παρόλο που είναι μια πρόκληση, μια κρίση, μια δύσκολη κατάσταση πραγμάτων που απαιτεί και δύσκολες αποφάσεις – εγώ προτρέπω να το δούμε και ως μια ευκαιρία να κτίσουμε, να στήσουμε καλύτερα, την κτηνοτροφία μας ακόμη καλύτερα, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, για παράδειγμα, το πού πρέπει να έχουμε κτηνοτροφικές μονάδες, να δούμε το θέμα της γραμμής κατάπαυσης του πυρός και τα προβλήματα που δημιουργούνται με μονάδες που είναι εντός των Βρετανικών Βάσεων και ούτω καθεξής.

Άρα, σε συνεργασία με όλα τα οργανωμένα σύνολα, με όλους όσοι επηρεάζονται θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αναγεννήσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την κτηνοτροφία στη χώρα μας.

Είμαι σήμερα εδώ, αναφέρθηκα στο ποσό των 60 εκ. ευρώ, αναφέρθηκα στην ετοιμότητα μας για πλήρη κάλυψη όλων όσων επηρεάζονται και όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε γιατί έχουμε μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική που μας δίνει την ευχέρεια να αντιμετωπίζουμε πέραν όλων των άλλων, και τέτοιου είδους προκλήσεις.

Και χαίρομαι γιατί σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, χθες βράδυ είχαμε ακόμη μια θετική αξιολόγηση από ένα διεθνή Οίκο Αξιολόγησης σε μια δύσκολη συγκυρία, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στην παρούσα συγκυρία είχαμε αυτή τη θετική αξιολόγηση, και για όλα τα θέματα, είτε αφορά τις προκλήσεις, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τις πυρκαγιές είτε αφορά αυτή τη στιγμή τους κτηνοτρόφους μας, εκείνο που απαιτείται είναι υπευθυνότητα και με την ίδια υπευθυνότητα θα πορευθούμε».

Σε ερώτηση αν είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να μη βιώσουμε παρόμοια τραγωδία με πυρκαγιές κατά το φετινό καλοκαίρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, τις οποίες ανακοινώσαμε και την προηγούμενη βδομάδα και θα αναφερθώ με περισσότερες λεπτομέρειες στην παρέμβαση μου στη συνάντηση, για αυτό προχωρήσαμε με την πολιτική προστασία, για αυτό διορίσαμε Συντονιστή, για αυτό έχουμε ένα πλάνο, για το οποίο, θέλω να το αναφέρω, ξεκίνησε η υλοποίηση όλων αυτών το 2023 γιατί υπήρχαν προβλήματα, σε συνεργασία με τους Γάλλους ακριβώς για να στήσουμε ένα μηχανισμό που να μπορεί να ανταπεξέλθει στον καλύτερο δυνατόν βαθμό σε τέτοιου είδους προκλήσεις».