ΔΗΚΟ: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Αρχηγών για στήριξη κτηνοτροφίας και τουρισμού - Η επιστολή Νικόλα στον Χριστοδουλίδη

Τη σύγκληση σύσκεψης των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για συζήτηση μέτρων στήριξης της κτηνοτροφίας και της τουριστικής βιομηχανίας ζητά το Δημοκρατικό Κόμμα με επιστολή του προέδρου του, Νικόλα Παπαδόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην επιστολή, ημερομηνίας 16 Μαρτίου, επισημαίνεται ότι η κυπριακή κοινωνία και οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με δύο παράλληλες κρίσεις: την έξαρση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας και τις επιπτώσεις από τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, το ΔΗΚΟ σημειώνει ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της νόσου, κάτι που συνεπάγεται και την καταβολή αποζημιώσεων προς τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους σε περίπτωση θανάτωσης ζώων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν το συντομότερο δυνατό και χωρίς περιττή γραφειοκρατία, ώστε ο κτηνοτροφικός τομέας να ανακάμψει ταχύτερα.

Το κόμμα εκφράζει επίσης ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ήδη επηρεάζονται αρνητικά σημαντικοί τομείς της κυπριακής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγείται την άμεση υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και προβολής για την ανατροπή της αρνητικής εικόνας της Κύπρου που, όπως αναφέρεται, έχει δημιουργηθεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες από ξένα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, προτείνεται η προετοιμασία σχεδίου στήριξης της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας, στήριξη μονάδων που ενδέχεται να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν, καθώς και διαχείριση του εργατικού δυναμικού μέσω προγραμμάτων μερικής ή πλήρους απασχόλησης, αντίστοιχων με εκείνα που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Το ΔΗΚΟ δηλώνει, τέλος, έτοιμο να συμμετάσχει σε διάλογο για τα πιο πάνω ζητήματα.