ΟΗΕ: Στις 6 Απριλίου η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα, 6 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στην κατοικία του μόνιμου αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, στην νεκρή ζώνη, υπό την φιλοξενία του Χασίμ Ντιάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, η παρουσία των ΜΜΕ δεν θα επιτρέπεται. Θα δημοσιευθούν μόνο το επίσημο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό και από τις δύο πλευρές.

Όσον αφορά την ώρα της συνάντησης, πληροφορίες κάνουν λόγο ότι είναι πολύ πιθανόν να γίνει το πρωί, παρόλο που δεν επιβεβαιώθηκε ακόμα.