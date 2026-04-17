ΑΛΜΑ: Με τρεις υποψήφιες «κλείδωσε» τα ψηφοδέλτια δύο επαρχιών - Τα βιογραφικά τους (εικόνες)

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει ακόμη 3 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι 5 υποψήφιοι/ες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων».

Πρόκειται για τη Φρόσω Εμμανουήλ και την Αναστασία Κυπριανού για την επαρχία Λευκωσίας και τη Μαρία Λοΐζου για την επαρχία Λάρνακας.

Με τις τρεις πιο πάνω υποψήφιες, συμπληρώνονται τα ψηφοδέλτια των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας τα οποία θα αποτελούνται από τους πιο κάτω:

Επαρχία Λευκωσίας

1 Οδυσσέας Μιχαηλίδης

2 Ιωάννα (Άννα) Βασιλείου

3 Φροσούλα (Φρόσω) Εμμανουήλ

4 Μιχάλης Ιερείδης

5 Χριστίνα Ιωάννου

6 Ανδρούλλα Καμιναρά

7 Βούλα (Παρασκευή) Κοκκίνου

8 Κωνσταντίνος Κυπριανίδης

9 Αναστασία Κυπριανού

10 Κύπρος Κυπριανού

11 Δημήτρης Κυριάκου

12 Μιχάλης Νικηφόρου

13 Σταύρια Παναγίδου

14 Μιχάλης Παντελίδης

15 Γεωργία (Γιούλα) Πιτσιάλη

16 Μιχάλης Σπαστρής

17 Μάριος Στυλιανού

18 Ειρήνη Χαραλαμπίδου

19 Πέτρος Χατζηνικολάου

Επαρχία Λάρνακας

1 Παναγιώτης Ευαγγελίδης

2 Πέτρος Ζαρούνας

3 Στέλιος Λιπέρη

4 Μαρία Λοΐζου

5 Μαρία Πελιβανίδη

6 Κωνσταντίνα Πλυσή

Τα βιογραφικά των τριών νέων υποψήφιων

Βιογραφικό Σημείωμα Φροσούλας (Φρόσως) Εμμανουήλ, Υποψήφιας Βουλεύτριας Λευκωσίας

Η Φροσούλα Εμμανουήλ (Φρόσω), κάτοικος Στροβόλου Λευκωσίας, είναι έγγαμη και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της δημοσιογραφίας για περισσότερα από 13 χρόνια. Εργάστηκε στο Ραδιόφωνο Άστρα ως δημοσιογράφος, όπου είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση, περιλαμβανομένης της παρουσίασης μεσημβρινής ενημερωτικής εκπομπής, της κάλυψης πολιτικού και επικαιρικού ρεπορτάζ, καθώς και της παραγωγής και παρουσίασης ραδιοφωνικών εκπομπών. Παράλληλα, ασχολείται με τη σύνταξη ειδήσεων και άρθρων, συμμετέχει σε ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές και αναλύει διεθνείς και πολιτικές εξελίξεις.

Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πατρών με πτυχίο Οικονομικών και έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία στο Europa College. Διαθέτει άριστες επικοινωνιακές και παρουσιαστικές ικανότητες, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά της να εργάζεται υπό πίεση και να τηρεί αυστηρές προθεσμίες. Στις οργανωτικές και διαχειριστικές της δεξιότητες περιλαμβάνονται η οργάνωση και διαχείριση ενημερωτικού περιεχομένου, καθώς και ο αποτελεσματικός συντονισμός και η συνεργασία σε δημοσιογραφικές ομάδες.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, ειδικεύεται στο πολιτικό ρεπορτάζ, τη διεθνή αρθρογραφία, την έρευνα και ανάλυση πληροφοριών, καθώς και στην παραγωγή και παρουσίαση ειδήσεων. Διαθέτει επίσης καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, τα οποία αξιοποιεί για έρευνα και παραγωγή περιεχομένου. Μητρική της γλώσσα είναι τα ελληνικά.

Στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με το διάβασμα και παρακολουθεί διεθνή και πολιτικά θέματα. Ασκεί το εκλογικό της δικαίωμα στην επαρχία Λευκωσίας.

Βιογραφικό Σημείωμα Αναστασίας Κυπριανού, Υποψήφιας Βουλεύτριας Λευκωσίας

Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1964 και μεγάλωσα στον Γερόλακκο. Μετά την τουρκική εισβολή έγινα πρόσφυγας και έζησα στον συνοικισμό Αγίου Μάμα. Τελείωσα το Λύκειο το 1982 και δούλεψα για δέκα χρόνια ως βοηθός λογιστηρίου.

Αργότερα, μαζί με τον σύζυγό μου, ξεκινήσαμε ένα μικρό εργαστήριο τροφίμων, το οποίο με τον καιρό μεγάλωσε και έγινε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Σήμερα, η επιχείρησή μας παράγει κατεψυγμένα προϊόντα που διατίθενται σε όλη την Κύπρο.

Είμαι παντρεμένη, μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά δύο εγγονών.

Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα θέματα δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. Πιστεύω στη σημασία της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και του σεβασμού προς τους άλλους, ειδικά προς ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη.

Ως μητέρα, καταλαβαίνω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα, όπως η εργασία, η στέγαση και η δημιουργία οικογένειας. Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να βοηθήσει ώστε οι νέοι να έχουν ένα καλύτερο και πιο σταθερό μέλλον.

Οραματίζομαι μια Κύπρο με διαφάνεια, σωστή λειτουργία των θεσμών και αξιοπρέπεια για όλους. Με αυτές τις αξίες, είμαι υποψήφια με το Κίνημα ΑΛΜΑ.

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρίας Λοΐζου, Υποψήφιας Βουλεύτριας Λάρνακας

Η Μαρία Λοΐζου είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Ζει και δραστηριοποιείται στη Μοσφιλωτή, χωριό της επαρχίας Λάρνακας, με έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Είναι απόφοιτη του KES College και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Μέσα από την καθημερινότητά της, γνωρίζει από κοντά τις ανάγκες των πολιτών και τις προκλήσεις της σύγχρονης οικογένειας.

Με αίσθημα ευθύνης και όραμα για ένα καλύτερο αύριο, θέτει υποψηφιότητα με στόχο να εκπροσωπήσει τους συμπολίτες της με ειλικρίνεια, συνέπεια και ουσιαστική διάθεση προσφοράς.