Ανοδικά οι ευρωπαϊκές μετοχές στα χρηματιστήρια

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Τετάρτη στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές τεχνολογίας και αμυντικού εξοπλισμού να καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 10:04 ώρα Κύπρου.

Ο γερμανικός δείκτης DAX ενισχύθηκε κατά 0,6% ύστερα από τις απώλειες που σημείωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ενισχύεται το ευρώ

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,33% και διαμορφώνεται στο 1,1711 δολάριο.

Το ευρώ βρίσκεται στα 172,6760 γεν, στο 0,8644 με τη στερλίνα και στο 0,9413 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,26% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,4490 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,35% και διαμορφώνεται στο 1,3544 δολάριο.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΧ/ΜΚ)

Πηγή: ΚΥΠΕ