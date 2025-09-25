Ο πόλεμος στην Ουκρανία εκ νέου, γνωστά άγνωστα

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό που προκάλεσαν οι συναντήσεις στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, δεν πέτυχαν τίποτα ουσιαστικό, εκτός από το ότι στον απόηχό τους ενδέχεται να βρισκόμαστε κοντύτερα από ποτέ σε μια κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, με σοβαρότερες συνέπειες για την Ευρώπη ειδικότερα. Δεν είναι τυχαίο που οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια χρονική στιγμή που γίνεται ολοένα και περισσότερο αδιαμφισβήτητο ότι η κατάρρευση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης επιταχύνεται. Έτσι, η Αλάσκα αναγνώρισε την πραγματικότητα επί του εδάφους, ο Πούτιν είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί στον κόσμο για τις βαθύτερες αιτίες και ο Τραμπ να απεγκλωβίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον πόλεμο. Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συνεχίσουν ως συμμαχία των προθύμων, αλλά το σενάριο έχει αλλάξει. Όπως ενημέρωσε ο Τραμπ τη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση στην Άνκορατζ της Αλάσκας, η Αμερική θα προμηθεύσει τα όπλα για τον πόλεμο, οι Ευρωπαίοι θα τα αγοράσουν, θα τα πληρώσουν με 10% επιπλέον περιθώριο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, και θα τα στείλουν στην Ουκρανία. Το επιπλέον περιθώριο προορίζεται για το κόστος της αεροπορικής υποστήριξης που θα παρέχει ενδεχομένως η Αμερική. Έτσι, το σκηνικό της επέκτασης των συγκρούσεων θα συνεχιστεί, στην Ουκρανία και σε άλλα μέρη, και τα διδάγματα είναι τόσο σκληρά όσο και δυσάρεστα. Ο πόλεμος θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη των κρατών, ακόμη και τόσο μεγάλων όσο η Ουκρανία, και είναι κατανοητό ότι η διατήρηση της ειρήνης είναι προτιμότερη από τον πόλεμο, ακόμη και αν υποστηρίζεται από τους μεγάλους και ισχυρούς.

Αυτό το μάθημα πρέπει να μας μείνει καλά χαραγμένο στο μυαλό. Οι διπλωματικές συγκρούσεις της Κύπρου με την Τουρκία, για τις οποίες ακούμε λίγα, και εικάζουμε περισσότερα, και η δημιουργία συμμαχιών με την εσφαλμένη πεποίθηση ότι αυτές θα μπορούσαν να αλλάξουν κάπως την ισορροπία και να μας δώσουν πλεονέκτημα, μπορεί να ακούγονται καλά στις προεκλογικές εκστρατείες, για λίγο, αλλά συνολικά είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη στρατηγική, που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της Δημοκρατίας. Οι πόλεμοι, ειδικά όταν χάνονται, έχουν τον τρόπο τους να καθορίζουν την πραγματικότητα με τρόπους που δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Αυτό ισχύει τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Κύπρο.

Για λόγους που δεν είναι απολύτως σαφείς, οι Ευρωπαίοι δεν φαίνονται να ενδιαφέρονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αντίθετα, επιδιώκουν να τον ανακατευθύνουν με χερσαίες δυνάμεις, εγγυήσεις ασφάλειας και αμερικανική υποστήριξη. Ενώ η αμερικανική αφήγηση έχει αλλάξει με την προεδρία Τραμπ, η ευρωπαϊκή οπτική παραμένει αμετάβλητη. Για τον Τραμπ, η κατανόηση των βαθύτερων αιτίων του πολέμου είναι ουσιαστικής σημασίας. Για τους Ευρωπαίους, η αφήγηση είναι σταθερή: η ρωσική εισβολή είναι μια απρόκλητη επιθετική ενέργεια, η οποία δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία, αλλά θα επιχειρήσει να ανακτήσει τα πρώην σοβιετικά εδάφη σε όλη την Ευρώπη. Με βάση αυτή την οπτική, η Ευρώπη απαιτεί την πλήρη υποταγή της Ρωσίας, μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή όλων των κατακτημένων εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, μαζικές αποζημιώσεις και την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Για τη Ρωσία, η σύγκρουση επικεντρώνεται στις βαθύτερες αιτίες, τα ζητήματα ασφάλειας και τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων στην Ουκρανία. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης στα τέλη Αυγούστου 2025, μετά τη σύνοδο κορυφής, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξήγησε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του, ειδικά μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, υιοθέτησαν μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση για την επίλυση αυτής της κρίσης, συνειδητοποιώντας ότι είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν οι βαθιές αιτίες της, κάτι που εμείς, ο Πρόεδρος Πούτιν, λέγαμε συνεχώς. Και μία από αυτές τις βασικές αιτίες είναι το πρόβλημα της ασφάλειας της Ρωσίας, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις που μας δόθηκαν να μην επιτραπεί η ανατολική επέκταση του ΝΑΤΟ έχουν παραβιαστεί συστηματικά και κατάφωρα επί δεκαετίες».

Η Ρωσία είχε παρουσιάσει αυτές τις ιδέες εδώ και χρόνια, πιο πρόσφατα και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2021 πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, με δύο προτεινόμενα έγγραφα που ασυνήθιστα δημοσιοποιήθηκαν: ένα σχέδιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ και ένα σχέδιο συνθήκης με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως βάση για την επαναδιαπραγμάτευση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες της Ρωσίας. Η Ρωσία αναγνώρισε την ανάγκη τόσο για μια συμφωνία με το ΝΑΤΟ σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια όσο και για μια ξεχωριστή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με τις αμερικανικές βάσεις και πυραύλους σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι Ευρωπαίοι έχουν σίγουρα βάσιμες και έννομες ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Ωστόσο, αν δεχτούμε την αρχή της «αδιαίρετης ασφάλειας» -ότι η ασφάλεια μιας χώρας δεν μπορεί να ενισχύεται σε βάρος μιας άλλης- τότε η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ήταν «η πιο φωτεινή από όλες τις κόκκινες γραμμές για τη ρωσική ελίτ». Αυτή η αποτίμηση προέρχεται από τον Γουίλιαμ Μπερνς, τότε πρέσβη των ΗΠΑ στη Ρωσία, σε ένα διπλωματικό τηλεγράφημα τον Φεβρουάριο του 2008 προς την υπουργό Εξωτερικών, Κοντολίζα Ράις, πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, όπου συζητήθηκε η ένταξη της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Το τηλεγράφημα υπογραμμίζει έναν κεντρικό παράγοντα στην επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και στην τρέχουσα σύγκρουση.

Αυτό αντικατοπτρίζει το αυστηρό δίδαγμα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Τζον Μίρσχαϊμερ, ότι ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων υπερβαίνει το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Το παγκόσμιο σύστημα είναι εγγενώς αναρχικό και αυτό που έχει σημασία είναι το τι θεωρούν οι μεγάλες δυνάμεις ως απειλή. Αυτή η αρχή οδήγησε στην κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962, όταν οι προσπάθειες των Σοβιετικών να εγκαταστήσουν πυραύλους στην Κούβα οδήγησαν σε ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ και παραλίγο να προκαλέσουν πυρηνικό πόλεμο. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μίρσχαϊμερ, η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ήταν εξίσου απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Το θλιβερό συμπέρασμα μετά από όλες τις περιπέτειες στην Αλάσκα και τον Λευκό Οίκο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγματευτική λύση στην Ουκρανία και ότι ενδέχεται να εισέλθουμε σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση του πολέμου. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο και η Αμερική απεγκλωβίζεται από αυτόν, ενώ οι Ευρωπαίοι σκοπεύουν να διατηρήσουν την εμπλοκή τους στην Ουκρανία υπό το πρόσχημα των εγγυήσεων ασφάλειας - ένα σχέδιο απαράδεκτο για τη Ρωσία.

Τίποτα από όσα συζητούνται μεταξύ των Ευρωπαίων και εντός του ΝΑΤΟ δεν θα λειτουργήσει και το μόνο που εξασφαλίζεται είναι ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Αυτό πιθανότατα θα δημιουργήσει νέες ντε φάκτο πραγματικότητες στο έδαφος, όπως συνήθως συμβαίνει στους πολέμους, και ο κίνδυνος είναι να χαθούν περισσότερα εδάφη. Η αποστολή «ειρηνευτικών» στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ερμηνευθεί από τη Ρωσία ως κήρυξη πολέμου. Η παροχή στην Ουκρανία όπλων μακράς εμβέλειας ικανά να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, όπως προτείνει ο καγκελάριος της Γερμανίας, ενέχει τον κίνδυνο ρωσικής αντίδρασης, ενώ η Γερμανία προετοιμάζεται για πιθανή σύγκρουση το 2029.

Το δίλημμα του πολέμου, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ότι, αν δεν βρεθεί σύντομα μια λύση, το μέλλον της Ουκρανίας θα είναι αβέβαιο. Ταυτόχρονα, η επίλυση του ζητήματος της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης είναι καθοριστική για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Το τρέχον περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, βαθιά εχθρότητα και απόλυτη δυσπιστία. Το πρακτικό πρόβλημα αφορά τους πυραύλους που στοχεύουν τις πρωτεύουσες των χωρών και από τις δύο πλευρές και η καταστροφική δυνατότητα των πυρηνικών δυνάμεων σε σύγκρουση. Το συμπέρασμά μας είναι ότι, ανεξάρτητα από το πόσο πικρό είναι το χάπι, η Ουκρανία πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Ρώσους και να αγνοήσει εντελώς τόσο τους Αμερικανούς όσο και, κυρίως, τους Ευρωπαίους. Οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά, γιατί η καταστροφή της Ουκρανίας και η τουρκική εισβολή και κατοχή έχουν μεν ρίμα, αλλά όχι στα μέρη που νομίζουμε.

*Διευθυντή Οικονομικών Ερευνών στην Τράπεζα Κύπρου και προέδρου της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών (Cyprus Economic Society). Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές. Το άρθρο δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών. https://cypruseconomicsociety.org/blog/blog-posts/