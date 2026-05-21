Βουλευτές με γνώση

Οι νέοι βουλευτές θα λάβουν σοβαρές αποφάσεις για θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, υποστηρίζει η ΣΕΚ. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ακρίβεια, η στεγαστική πολιτική, η μεταρρύθμιση των συντάξεων, οι κοινωνικές δαπάνες, η υιοθέτηση της οδηγίας για την επάρκεια μισθών που διασυνδέεται άμεσα με την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων αλλά και η οδηγία για διαφάνεια στους μισθούς. «Ο κάθε ψηφοφόρος θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ υποψηφίων οι οποίοι έχουν γνώση και κατάρτιση του αντικειμένου ώστε να οδηγήσουν τον τόπο σε ασφαλή προορισμό και χωρίς πισωγυρίσματα», τόνισε στη χθεσινή έκδοση «Εργατική Φωνή».

