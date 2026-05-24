Παραπολιτικά

Τι λέει ο Νεκτάριος για τον Μόρφου Νεόφυτο;

Τι λέει ο Νεκτάριος για τον Μόρφου Νεόφυτο; Ο πρώην ηγούμενος της Μονής Αββακούμ με ένα μακροσκελές ποστ του στο Facebook φωτογραφίζει τον πνευματικό του πατέρα Μόρφου Νεόφυτο και τον αδειάζει big time επικαλούμενος προσωπικές συνομιλίες που είχε μαζί του. Τι του έλεγε του Νεκτάριου ο Μόρφου Νεόφυτος την περίοδο των Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2022; Βασικά σκιαγράφησε τους τρεις υποψηφίους: «Έχουμε να κάνουμε με έναν που έκανε τη μητρόπολή του παιδική χαρά, έναν ομοφυλόφιλο και έναν προτεστάντη. Για τις περιστάσεις πρέπει να βγάλουμε Αρχιεπίσκοπο τον προτεστάντη γιατί το σχέδιο του Θεού είναι να βγει μητροπολίτης Πάφου ο Τυχικός, ο οποίος στο μέλλον θα με ψηφίσει για Αρχιεπίσκοπο. Αν δεχθεί τον Πάπα όμως να με ξεχάσει». Όλοι κατανοούμε ποιον εννοεί ότι έκανε τη μητρόπολή του παιδική χαρά και επίσης ξέρουμε ποιον φωτογραφίζει ως προτεστάντη. Προσπαθούμε βέβαια να καταλάβουμε γιατί αποκαλεί τον Αρχιεπίσκοπο προτεστάντη. Τον Πάπα ήθελε να έρθει ο Γεώργιος Α' που είναι καθολικός, όχι τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι! Η προφητεία βεβαίως δεν άντεξε στον χρόνο. Ο Τυχικός τελικά πήγε σπίτι του και ο Μόρφου Νεόφυτος έμεινε με την προφητεία στο χέρι. 

Θουκής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

