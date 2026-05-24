Άμεση Δημοκρατία: Πόλος έλξης για επίδοξους Προεδρικούς υποψηφίους λόγω του ηλικιακού αποκλεισμού Φειδία

Βουλευτικές 2026: Στο 12,8% η προσέλευση μέχρι τις 10.00 - Αυξημένη κατά 2,5% σε σχέση με το 2021 (πίνακας)

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα αποψινά αποτελέσματα των βουλευτικών, ιδίως για κάποιους που ενδιαφέρονται για τις προεδρικές, με πρώτο και καλύτερο βέβαια τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα παρακολουθεί τα ποσοστά του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ αλλά κυρίως του ΕΛΑΜ.

Θα παρακολουθεί επίσης την πορεία κάποιων υποψήφιων βουλευτών που έχει φυτέψει στον ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ, οι οποίοι κατά την άποψή του θα λειτουργήσουν ως Δούρειοι Ίπποι για τη στήριξή του το 2028. Ενδιαφέρον μεγάλο υπάρχει και για το κόμμα του Φειδία, αφού όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν σχεδόν ανοίξει τα χαρτιά τους. Άμεσα για την προεδρία της Βουλής και βεβαίως μεσοπρόθεσμα για την προεδρία της Δημοκρατίας.

Η Άμεση Δημοκρατία, μιας και ο ηγέτης της Φειδίας Παναγιώτου δεν δικαιούται λόγω ηλικίας να διεκδικήσει, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κάποιων που θα ήθελαν να διερευνήσουν τις προεδρικές τους προοπτικές. Οι καλές γλώσσες μιλάνε για τον Τζον Χριστοδούλου, τον Μάικ Σπανό και άλλους.

