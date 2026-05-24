Πώς ψήφισε η γενέτειρα του Φειδία Παναγιώτου

Στο Μένοικο, τη γενέτειρα του Φειδία Παναγιώτου, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η Άμεση Δημοκρατία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 21,2% και αφήνοντας πίσω τα παραδοσιακά κόμματα.

Ο ΔΗΣΥ ακολούθησε με 20,4%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το ΕΛΑΜ με 15,5%. Το ΑΚΕΛ περιορίστηκε στο 14,5%, με το Άλμα και το ΔΗΚΟ να καταγράφουν 7,4% και 7,3% αντίστοιχα.

Στο εκλογικό κέντρο ψήφισαν 587 άτομα, με την αποχή να ανέρχεται στο 26,9%.