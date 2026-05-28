Αποκτούν φρουρούς και σοφέρ Φειδίας και Οδυσσέας;

Εφόσον ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Φειδίας Παναγιώτου είναι πλέον επίσημα αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων, η αρμόδια επιτροπή της Αστυνομίας θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης φρουράς. Η στήλη εισηγείται όπως αξιοποιηθεί η συγκυρία για να τερματιστεί το καθεστώς φρούρησης των αρχηγών κομμάτων, καθώς οι αστυνομικοί έχουν, σκανδαλωδώς, μετατραπεί σε προσωπικούς σοφέρ. Κανένας αρχηγός κόμματος δεν αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο. Αν κάποιοι θεωρούν ότι χρειάζονται προστασία, μπορούν κάλλιστα να αποταθούν σε ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας. Να πληρώνουν από την τσέπη τους.
ΜΧΣ