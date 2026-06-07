Το παρασκήνιο που έστειλε την Αννίτα στην κορυφή

Για την εκλογή της Αννίτας Δημητρί ου καταβλήθηκαν προσπάθειες προς 2 κατευθύνσεις, από τη στιγμή που ξεκα θάρισε ότι το ΔΗΚΟ στον πρώτο γύρο θα κατερχόταν με τον Νικόλα και θα δι εκδικούσε ακόμα και την προεδρία της Βουλής. Ο ΔΗΣΥ τότε στράφηκε προς δύο κατευθύνσεις. Προς την Άμεση Δη μοκρατία με μοχλό τον Αβέρωφ Νεο φύτου, ο οποίος βρισκόταν από την πρώτη στιγμή σε πλήρη συνεννόηση με την Αννίτα, και προς το ΕΛΑΜ, με μοχλό τον Νίκο Αναστασιάδη. Ο Αναστασιάδης δεν κατάφερε να ανατρέψει τη στάση του ΕΛΑΜ που απέκλειε την Αννίτα, απεναντίας, οι μαυροφορεμένοι έκαναν και το βήμα παραπάνω με... σκούντημα Χριστοδουλίδη. Ότι, αν η Άμεση Δημο κρατία στήριζε τον Νικόλα τότε και το ΕΛΑΜ θα στήριζε τον Νικόλα. Με 20 ψήφους ο υποψήφιος του ΔΗΚΟ θα ήταν στον δεύτερο γύρο, και μάλιστα σίγουρα πρόεδρος της Βουλής, αφού θα είχε δεδομένες σε τέτοια περίπτω ση και τις ψήφους του ΔΗΣΥ. Τα σχέδια βεβαίως δεν λειτούργησαν, για 2 λό γους. Πρώτον, γιατί ο Φειδίας απαίτη σε να γυρίσει βίντεο με τον Χριστοδου λίδη για να αναλάβει δημόσια δεσμεύ σεις, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό. Βέ βαια, τις δεσμεύσεις αυτές του τις έδω σαν ο Χριστοδουλίδης και ο Νικόλας, αλλά προφορικά, όμως ο Φειδίας έκρι νε ότι δεν ήταν ικανοποιητικό. Δεύτε ρον, γιατί ο «παππούς Αβέρωφ», όπως τον αποκαλεί ο Φειδίας, έκανε το θαύ μα του. Το whatsApp πήρε φωτιά, αλλά έγιναν και αρκετές συναντήσεις με τον Φειδία, κάποιες στην παρουσία και της Αννίτας. Έγιναν βεβαίως δεκτές οι προ τάσεις της Άμεσης Δημοκρατίας για το συνταξιοδοτικό, το δημογραφικό και το οικιστικό και γυρίστηκε και το σχετικό βίντεο, το οποίο όλοι είδαμε, αλλά τι κα τάφερε να του περάσει, κυρίως, ο Αβέ ρωφ; Ότι με τον ΔΗΣΥ υπάρχει προο πτική, απεναντίας ο Χριστοδουλίδης εί ναι «έναν παναΰριν που τελειώνει».

ΘΟΥΚΗΣ