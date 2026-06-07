Ο Φειδίας κέρδισε το παιχνίδι των μικρών

Δεν επιλέγουμε τι είναι σωστό ή λάθος, αλλά εκ του αποτελέσματος λέμε ότι ο Φειδίας είναι ο κερδισμένος από τα μικρά κόμματα. Η Άμεση Δημοκρατία, σε αντίθεση με το ΑΛΜΑ, βρήκε και έπαιξε το ρόλο της στέλ νοντας το μήνυμα ότι ο «μικρός» είναι εξελίξιμος σε ό,τι αφορά το κομ ματικόν παίγνιον. Ο Οδυσσέας, από την άλλη, έβαλε όλα του τα κουκιά στο καλάθι του ΑΚΕΛ... και μέχρι το 2028 βλέπουμε. Αν κέρδισε κάποιος πόντους στο αριστερό ακροατήριο του ΑΚΕΛ, ήταν η Ειρήνη Χαραλα μπίδου, η οποία με δημόσια δήλωση συνέτεινε τα μάλα στην υπερψήφιση του Στέφανου. Ίσως με αυτή την κίνηση να μπει στη μικρή λίστα των υποψηφίων του ΑΚΕΛ, κάτι που το ΑΚΕΛ δεν θα αρνηθεί για να κρατεί το ΑΛΜΑ κοντά. Και το ΑΚΕΛ θα το κάνει διότι δεν υπάρχει σχεδόν καμιά πιθανότητα να στρα φεί και να ψηφίσει Οδυσσέα.

ΘΟΥΚΗΣ