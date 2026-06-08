Οι πολιτικές παρουσίες στο Pride

Δεν θα μπω στη διαδικασία να γράφω ονόματα για το ποιοι πήγαν και κυρίως για το ποιοι δεν πάνε πλέον στην Πορεία Υπερηφάνειας. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα και αφορά τη συμπεριφορά ορισμένων πολιτικών. Όταν η ατζέντα και το περιβάλλον βόλευε, πήγαιναν στο Pride και φρόντιζαν η παρουσία τους να καταγραφεί από τα ΜΜΕ ενώ την πρόβαλλαν και οι ίδιοι στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως δείγμα προοδευτικότητας. Να υποθέσουμε ότι φέτος που δεν πήγαν, έγινε λόγω φόρτου εργασίας ή συνειδητής πολιτικής επιλογής; Αν πήγαν και δεν τους είδαμε, απολογούμαστε, θα μπορούσαν να έκαναν κανένα βιντεούι στο TikTok να μας ενημερώσουν για την παρουσία τους!

Παζ.