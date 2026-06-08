Απλά μαθήματα αναλογιστικής

Τι είναι η αναλογιστική; Είναι ένας επιστημονικός κλάδος που χρησιμοποιεί μαθηματικά, στατιστική, οικονομικά και ανάλυση κινδύνου για να προβλέψει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα και τις οικονομικές τους επιπτώσεις. Πιο λόγια, η αναλογιστική προσπαθεί να απαντήσει το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι και πόσο θα κοστίσει;». Για παράδειγμα, ένα ερώτημα θα μπορούσε να είναι: μπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις σε 20 χρόνια από σήμερα και ποιο θα είναι το ύψος τους; Συνεπώς, πριν κόμματα -στην περίπτωσή μας ΔΗΣΥ και Άμεση Δημοκρατία- επιδοθούν σε ασκήσεις για το ύψος των συντάξεων καλό θα ήταν να ζητήσουν από τους αναλογιστές του κράτους να επαληθεύσουν όσα υπόσχονται.

Γ.Σ.