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Οχι ανάγνωση για τους εντυπωσιασμούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θα ήταν καλά η κυβέρνηση να μην ενθουσιάζεται όταν η Κομισιόν διαπιστώνει, στο πλαίσιο του εαρινού εξαμήνου 2026, ότι η οικονομία μας  συνεχίζει να αναπτύσσεται,  διατηρούνται ισχυρά τα δημόσια οικονομικά μας αλλά και υπάρχει υψηλή απασχόληση. Σωστά και δίκαια επισημαίνονται όλα αυτά. Ωστόσο, η Κομισιόν μας λέει ακόμη ότι η Κύπρος δεν αξιοποιεί τα θετικά δεδομένα προς την κατεύθυνση ουσιαστικής κοινωνικής προστασίας. Μας λέει εν ολίγοις, ότι διαπιστώνει σοβαρές αδυναμίες στο κοινωνικό κράτος. Σημειώνει την περιορισμένη αποτελεσματικότητα στη μείωση της φτώχειας, την έλλειψη μακροχρόνιας φροντίδας, την αδυναμία εξασφάλισης προσιτής στέγης, την κραυγαλέα ενεργειακή φτώχεια και τις ανισότητες στην αγορά εργασίας. Ελπίζουμε η έκθεση της Κομισιόν να διαβάζεται και να ερμηνεύεται στην ολότητά της, και όχι μόνο εκείνα τα σημεία που βολεύουν το κράτος να μας υποδεικνύει ότι έχουμε αριθμούς που ευημερούν. Τι να τα κάνουμε, αν οι άνθρωποι δεν ευημερούν!

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