Ξανά σε διαθεσιμότητα η Άννα Αριστοτέλους;

Ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να σχολιάζει την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε η διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους, λέγοντας ότι «εκ πρώτης όψεως οι λόγοι ακύρωσης είναι τυπικοί», ουσιαστικά προανήγγειλε την εκ νέου διαθεσιμότητά της.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι γενικοί διευθυντές υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα υποβληθεί νέο αίτημα προς την ΕΔΥ ώστε η κ. Αριστοτέλους να τεθεί ξανά σε διαθεσιμότητα μέχρι να τελεσιδικήσει η ποινική υπόθεση που εκκρεμεί εναντίον της και αφορά έγγραφα των Φυλακών και όχι μόνο, που βρέθηκαν σε οικία δεσμοφύλακα.

ΜΧΣ