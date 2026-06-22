Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ξανά σε διαθεσιμότητα η Άννα Αριστοτέλους;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να σχολιάζει την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε η διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους, λέγοντας ότι «εκ πρώτης όψεως οι λόγοι ακύρωσης είναι τυπικοί», ουσιαστικά προανήγγειλε την εκ νέου διαθεσιμότητά της. 

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι γενικοί διευθυντές υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα υποβληθεί νέο αίτημα προς την ΕΔΥ ώστε η κ. Αριστοτέλους να τεθεί ξανά σε διαθεσιμότητα μέχρι να τελεσιδικήσει η ποινική υπόθεση που εκκρεμεί εναντίον της και αφορά έγγραφα των Φυλακών και όχι μόνο, που βρέθηκαν σε οικία δεσμοφύλακα.  

ΜΧΣ 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα