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Ίντα τζιαιρούς εφτάσαμεν!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με τη συμμετοχή των Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φειδία Παναγιώτου, η χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Από τη στιγμή που τα κόμματά τους (για την Άμεση Δημοκρατία, τρόπος του λέγειν κόμμα), εισήλθαν στη Βουλή η εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη, όμως, βλέποντας τον Φειδία να παρακάθεται στο Εθνικό Συμβούλιο, εκείνο που ήλθε στο μυαλό μου είναι η αλησμόνητη κυπριακή κωμική σειρά «Ίντα τζιαιρούς εφτάσαμεν», που προβαλλόταν τη δεκαετία του 1980 από την τηλεόραση του ΡΙΚ. Όχι δηλαδή πως το Εθνικό μας Συμβούλιο, διακρινόταν πάντοτε για τη σοβαρότητά του και ως σώμα και ως μέλη, αλλά νομίζω πως τώρα ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο. Ποιος φταίει; Ας πρόσεχαν κάποιοι την ώρα της κάλπης τι και ποιους ψήφιζαν!

Κ. ΖΑΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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