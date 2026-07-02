Και «καναλάρχης» τώρα ο Αβέρωφ

«Καναλάρχης» έγινε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, αφού απέκτησε δικό του επίσημο κανάλι στο WhatsApp, μέσα από το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δημόσιες παρεμβάσεις, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τις αναρτήσεις και γενικότερα τη δημόσια παρουσία του. Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του γραφείου του κ. Νεοφύτου, το κανάλι λειτουργεί αποκλειστικά ως Μέσο Ενημέρωσης και οι δημοσιεύσεις σε αυτό πραγματοποιούνται μόνο από τον ίδιο. Η εγγραφή στο κανάλι είναι δωρεάν και για μπορεί να το ακολουθήσει κάποιος πατώντας στον σύνδεσμο: https://whatsapp.com/channel/0029VbCzr371CY oPOOOf2O3J. Έτσι για να μην αμφιβάλλει κανείς ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου τρέχει ήδη για τις προεδρικές εκλογές του 2028!

κζ